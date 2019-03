Disinfestando 2019: tutto pronto per la 6a Expo Conference

In dirittura d’arrivo la sesta edizione di Disinfestando, il 6 e 7 marzo, in programma al MiCo di Milano. Si tratta dell’evento più importante per il settore della Disinfestazione e Derattizzazione in Italia ed un appuntamento significativo per gli Operatori internazionali. Numerosissime le presenze già registrate. Sinergitech, società organizzatrice della manifestazione, ha voluto inserire alcune semplici novità a testimonianza dell’ attenzione verso l’Ambiente nel quale viviamo.

DISINFESTANDO FOREST: è nata la Foresta della Disinfestazione Italiana!

Sinergitech Ambiente regala a tutti gli Espositori un albero di cacao, per mezzo dell’organizzazione Treedom, costituendo una vera e propria Foresta, localizzata in Camerun, che sarà piantata e accudita da contadini locali. Tutti gli alberi porteranno il nome del singolo espositore e saranno fotografati e geo-localizzati in modo da essere seguiti on line dal proprietario. E’ un piccolo, ma emblematico e significativo messaggio di impegno ambientale, testimone della direzione e della sensibilità che caratterizza la nostra politica.

ENTONOTE: a tavola con gli insetti!

Sarà presente in Fiera una Associazione culturale che si occupa di tabù alimentari ed in primis della commestibilità degli insetti. L’obiettivo di Entonote è quello di abbattere le barriere culturali che ci impediscono di accettare l’insetto nel piatto (!?!) proponendo laboratori, eventi, degustazioni. Un cooking show che mette a confronto alimenti comuni con i tanto discussi insetti commestibili ci mostrerà il loro potenziale nutrizionale, gastronomico ed ecologico.

