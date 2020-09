Confermata l’11ª Conferenza Nazionale A.N.I.D.

Il grande lavoro svolto per l’organizzazione dell’11ª Conferenza Nazionale A.N.I.D., dal titolo “Infestanti ed emergenze, crisi, ambiente, calamità, analisi dei casi e loro gestione”, già programmata nel mese di febbraio u. s. e rinviata, causa Covid, al 20 e 21 ottobre prossimi a Bologna, ha portato al risultato di poter vantare un parterre di relatori di altissimo livello, con interventi mirati su tematiche oltremodo attuali e di grande valenza tecnico-scientifica.

La Conferenza, che si svolgerà presso l’UnaHotels Bologna Fiera, vuole anche essere un segnale di speranza, di ripresa, di volontà di guardare al dopo Covid. Vista la necessità del distanziamento sociale, la formula per partecipare alla conferenza sarà ibrida, per cui si potrà, fino ad esaurimento posti (ormai quasi raggiunta la capienza massima consentita), prenotarsi per assistere in presenza iscrivendosi attraverso il form elettronico del sito dell’associazione, www.disinfestazione.org, o del sito www.avenuemedia.eu. Stessa modalità di iscrizione per chi vorrà seguire gli interventi in remoto.

“Dopo i giorni più difficili in cui eravamo impegnati per la difesa della salute dei cittadini e per la salvaguardia degli operatori per la corretta applicazione di tutte le prassi di disinfezione e sanificazione – dice il Presidente dell’Associazione, Marco Benedetti – abbiamo pensato che la soluzione per permettere ai vari attori del settore di confrontarsi e ai partecipanti di poter seguire i vari interventi nella migliore condizione fosse proprio la formula ibrida, con lo svolgimento in presenza, seguendo le direttive anti-Covid, e in diretta streaming. Insieme ad Avenue Media, nostro partner tecnico, stiamo facendo un grande lavoro per poter assicurare un alto livello qualitativo per quanto concerne contenuti e fruibilità”.

Per informazioni ed iscrizioni:

www.disinfestazione.org, www.avenuemedia.eu

congressi@avenuemedia.eu

anid@disinfestazione.org