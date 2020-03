Buone prassi igieniche nei confronti di Sars-Cov-2

Come annunciato a suo tempo, ANID ha attivato un team di esperti al fine di stilare delle “linee guida” per le attività di sanificazione, quale risposta alla sentita esigenza, manifestata dai tecnici professionisti coinvolti e non solo, di avere indicazioni su come agire correttamente per contribuire alla risoluzione della pandemia in corso.

Dopo un poderoso ed intenso lavoro, il team tecnico scientifico istituito ha completato il compito affidatogli stilando un documento che, ad oggi, possiamo definire unico. In esso, oltre alle indicazioni operative utili ai PCO professionisti, al fine di orientare le attività di disinfezione verso metodiche operative ritenute valide e nel contempo scevre da rischi di danni all’ambiente e alla salute, si trovano anche informazioni utili per gli amministratori locali.

Ovviamente le “linee guida” sono state sottoposte all’attenzione del Ministero della Salute, cui ancora una volta va il nostro ringraziamento per la continua e costante considerazione riservataci. ANID, quindi, proprio in ragione del momento particolarmente complesso e drammatico, per mantenere fede allo spirito che la contraddistingue e offrire il proprio contributo alla nazione, mette a disposizione queste “linee guida”, nella certezza di aver operato fattivamente per il bene comune.

CLICCARE QUI PER APPROFONDIRE

https://www.disinfestazione.org/