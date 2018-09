Anticimex Italia acquisisce le società GSA Pest Control e Ipecos

Dopo aver acquisito nel 2017 il ramo di pest control della società Defensor e archiviato l’anno con il segno positivo (ricavi +8% e MOL +20%), la sede italiana di Anticimex, azienda internazionale specializzata nel Pest Management e nei servizi di igiene ambientale, nel 2018 ha acquisito due società del settore, la romana GSA Pest Control e la Ipecos, con sede a Grosseto.

Si tratta di un percorso di crescita avviato in questi anni da Anticimex Italia, che completa tre delle sei acquisizioni pianificate per i prossimi tre anni. Tutti i dipendenti delle due aziende, tra cui i tecnici, i commerciali, i coordinatori e il reparto amministrativo, entreranno a far parte della società, che raggiunge così nel nostro Paese un organico di circa 340 dipendenti. Si tratta di personale altamente qualificato, con una lunga esperienza nel settore e con un forte radicamento sul territorio, che aiuterà l’azienda a rafforzare la presenza nel centro Italia.

Nel trasferimento delle attività sarà sempre garantita la continuità tecnico-operativa.

“Negli ultimi anni Anticimex ha posto tra le priorità la crescita e il rafforzamento della presenza in alcune aree del Paese, ma senza trascurare il proprio dna – dichiara Pietro Caporossi, Direttore Commerciale ed Operativo Anticimex Italia – Per questo siamo sempre alla ricerca di eccellenze del settore che possano portare valore alla nostra società con esperienza, qualità e radicamento sul territorio. Peculiarità ben presenti sia in GSA Pest Control sia in Ipecos, due società dalla buona reputazione e riconoscibilità sul mercato e che svolgono la propria attività raggiungendo standard qualitativi elevati. Siamo certi che l’integrazione dei team sarà positiva e che contribuirà allo sviluppo dell’azienda.”

