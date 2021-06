Al via il XXVI Congresso Nazionale Italiano di Entomologia

Da oggi all’11 giugno verranno presentati i risultati di centinaia di studi, dalla salvaguardia delle api agli effetti del cambiamento climatico. Organizzato dal Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari dell’Università di Torino si svolgerà in modalità streaming.

Lunedì, 7 giugno alle 15,30, si apre il XXVI Congresso Nazionale Italiano di Entomologia (CNIE) organizzato dal Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari dell’Università degli Studi di Torino. Il tradizionale momento di confronto tra gli entomologi italiani, che avrebbe dovuto svolgersi “fisicamente” a Torino, quest’anno si svolgerà per la prima volta a distanza. I lavori termineranno l’11 giugno.

“La modalità a distanza ha favorito una partecipazione più ampia, aperta a un pubblico più vasto di interessati alle tematiche entomologiche, compresi tanti giovani entomologi, studenti e laureandi – spiega il Prof. Alberto Alma dell’Università di Torino – e ha dato la possibilità di organizzare eventi satelliti e webinar a più larga fruizione che contribuiranno alla sempre maggiore diffusione delle tematiche entomologiche”.

Verranno presentati i risultati di centinaia di studi. Quali sono i temi emergenti di questi ultimi anni?

“Sicuramente la lotta biologica e integrata, fondamentale per una difesa delle produzioni agrarie ambientalmente ed economicamente sostenibile, ha raccolto moltissimi contributi con speciale riguardo alle specie esotiche di nuova introduzione – sottolinea la Prof.ssa Luciana Tavella dell’Università di Torino –. Largo interesse hanno anche suscitato le tematiche legate all’apidologia, alla tutela e salvaguardia degli impollinatori, e all’entomologia merceologica e urbana, con un particolare spazio dedicato alle ricerche sulle proteine a basso costo energetico derivanti dagli insetti. Inoltre, molti studi sono stati focalizzati sul comportamento degli insetti e sulle nicchie ecologiche, a testimonianza del crescente interesse per gli aspetti legati all’ambiente e al cambiamento climatico”.

Il congresso rappresenta un momento di crescita culturale non solo per i ricercatori. Con la pubblicazione di due video divulgativi l’evento si apre alla cittadinanza. Il primo video è dedicato agli effetti del cambiamento climatico sulle popolazioni di insetti (e non solo), il secondo farà scoprire agli amanti del giallo in che modo gli entomologi possono contribuire a risolvere casi giudiziari anche piuttosto complessi. I video, curati da Luca Mercalli e Stefano Vanin, sono disponibili da oggi, 4 giugno, sul canale YouTube del Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari @DISAFA UniTo.