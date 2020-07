AIDPI : importante incontro al Ministero della Salute

Si è svolto il 28 luglio scorso, al Ministero della Salute, un incontro tra una Delegazione di A.I.D.P.I. ed il Vice Ministro Sen. Pierpaolo Sileri per analizzare due questioni importanti da risolvere:

l’aggiornamento della definizione della attività di “Sanificazione”

la definizione delle Competenze del personale Tecnico per l’utilizzo di Biocidi.

Al tavolo della riunione, oltre al Sen. Sileri erano presenti il Direttore Generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico Dott. Achille Iachino e la Dott.ssa Raffaella Perrone per il Ministero della Salute, il Consigliere Dott. Francesco Vanin per il MISE, la Dott.ssa Serena De Nitto della Presidenza del Consiglio ed il Dott. Gianluca Greco della Segreteria del Vice Ministro.

La Delegazione di A.I.D.P.I. era composta dal Consigliere Pasquale Massara, dalla Segretaria della Associazione Licia Rosetti Betti e dal Dott. Sergio Urizio.

La discussione è stata aperta dalla Dott.ssa De Nitto, che ha illustrato l’impegno assunto anche dal proprio Dicastero, già da tempo, nel favorire l’adeguamento del settore della Disinfestazione Professionale alle esigenze attuali della normazione europea ed alla sostenibilità ambientale.

È quindi intervenuto il Dott. Urizio che ha illustrato lo stato delle problematiche in discussione, proponendo la revisione della declaratoria relativa alla “sanificazione” così come attualmente definita all’art.5 del DM 274/97 suddividendo l’attività di Sanificazione in due configurazioni:

il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante la pulizia e/o la disinfezione, attribuendola alle Imprese di pulizia

il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante la pulizia e/o la disinfestazione attribuendola alle Imprese di Disinfestazione

In tal modo non si modificherebbe l’assetto della normativa vigente, così come confermata anche dal Ministero della Salute con la circolare n. 17644 del 22.05.2020. Per quanto riguarda l’adeguamento della normativa nazionale al dettato del Decreto Biocidi 528/212, i Delegati dei Disinfestatori Professionali hanno ricordato l’iter della proposta condivisa giacente al Min. Salute, e informato il Vice Ministro sulla configurabilità dei programmi formativi atti alla figura del Trained Professional con quanto già previsto dalla norma UNI EN 16636, recentemente implementata dalla Prassi di Riferimento UNI 86/2020 che riprende totalmente la proposta formativa già condivisa conle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori.

Il Sen. Sileri ha preso atto delle informazioni e delle proposte, sottolineando l’importanza di entrambi i problemi e l’urgenza che assumono nel contesto odierno, dando incarico al Dott. Iachino per il Ministero Salute di coordinarsi con il Dott. Vanin del MISE per definire, in tempi molto brevi, i percorsi attuativi sulle proposte discusse.

Il Direttore Iachino ha presentato un report sullo stato dei lavori sull’attuazione del percorso formativo dei Tecnici Disinfestatori e sulla necessità di arrivare alla approvazione di un percorso condiviso con la Conferenza Stato-Regioni, escludendo tassativamente l’ipotesi di configurare in qualunque modo la individuazione di una nuova figura professionale.

Il Dott. Vanin, assicurando un rapidissimo esame del problema, non ha escluso che la duplice configurazione tra sanificazione/imprese di pulizia e sanificazione/imprese di disinfestazione possa essere attuata con una circolare del Ministero dell’Industria e dello Sviluppo Economico, competente per materia. La Dott.ssa De Nitto ha ribadito l’opportunità di un coinvolgimento in questa materia anche del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

