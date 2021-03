Aggiornamento tecnico sulle zanzare

Il 31 marzo prossimo, dalle ore 9 alle 16 Anid organizza un seminario sulla questione “zanzare”, proponendo un’avvincente aggiornamento tecnico ed una tavola rotonda di discussione e condivisione, coinvolgendo i vari attori del coordinamento nazionale, i fornitori di prodotti ed i disinfestatori, raccogliendo esperienze e ricerche di campo, per giungere ad indirizzi operativi condivisi che coinvolgano tutti.

ANID in questo contesto, come di consueto, vuole promuovere il valore della professionalità, operando in ambiti che riguardano la salute e l’igiene pubblica: è impensabile che attività con una ricaduta così forte sulla comunità possano essere svolte in maniera superficiale.

Sulla questione zanzare, l’auspicio che ANID formula è quello di una maggior sinergia fra imprese ed istituzioni, capace di abbattere pregiudizi e steccati, al fine di una fattiva cooperazione finalizzata al bene dell’intera comunità.

