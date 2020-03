A.N.I.D. su internalizzazione servizi di pulizia e sanificazione nelle scuole

Come già pubblicato, il 3 marzo scorso si è svolta a Roma, presso l’Hotel Nazionale, la conferenza stampa di ANIP-Confindustria, l’Associazione Nazionale delle Imprese di Pulizia e Servizi Integrati, aderente a Confindustria, dedicata allo stato attuale della gestione dei servizi di pulizia nelle scuole italiane.

Presente A.N.I.D., confederata di Confindustria Servizi Hygiene, Cleaning & Facility Service, Labour Safety Solutions, con il Presidente Marco Benedetti. Hanno partecipato rappresentanti delle imprese del comparto e rappresentanti delle istituzioni, quali la Senatrice Annamaria Parente, Vicepresidente 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), il Senatore Nazario Pagano, Membro 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali), il Senatore Giuseppe Moles, Membro 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) e l’Onorevole Davide Bordoni, Vicepresidente della Commissione Ambiente di Roma Capitale.

Il Presidente di ANIP-Confindustria, Lorenzo Mattioli, tra i vari interventi, legati alle attuali politiche e azioni del Governo circa la gestione delle tematiche legate alla pulizia e sanificazione degli ambienti scolastici, ha dato la disponibilità di tutto il comparto per il proprio contributo, soprattutto alla luce della situazione venutasi a creare con il caso “Coronavirus”, per un piano di sanificazione efficace e professionale, anche come dovere etico e morale in risposta ad una emergenza del Paese.

E di sanificazione professionale ha parlato Marco Benedetti, ponendo l’attenzione su alcuni aspetti fondamentali, quali il fatto che gli imprenditori di settore sono i primi a voler dare la più alta formazione ai propri dipendenti, per poter avere operatori che siano messi nelle condizioni migliori e indispensabili per attività delicate e importanti come la sanificazione. Attività e azioni complesse che quotidianamente i dipendenti svolgono al servizio della comunità, del cittadino.

La situazione “borderline” che si è venuta ad evidenziare con l’emergenza Coronavirus, delle scelte della politica di internalizzare i servizi di pulizia e sanificazione all’interno delle scuole, crea ancora più confusione e disservizi enormi, fino alla necessità di interrompere l’attività scolastica. La sanificazione ha bisogno di essere messa in atto da professionisti formati e aggiornati, e non gestita dai dirigenti scolastici. Inoltre, ci troviamo di fronte a moltissimi casi di Amministrazioni Pubbliche che danno indicazioni sui comportamenti e procedure di sanificazione non corrette, anche contro le direttive del Ministero della Salute, non confrontandosi con tecnici ed esperti di settore. Benedetti ha rimarcato, come ANIP e come A.N.I.D., la necessità di utilizzare solo aziende e professionisti per ogni necessaria attività di disinfezione e sanificazione, per la salvaguardia della salute dei cittadini ed a sostegno delle Istituzioni Sanitarie.

http://www.disinfestazione.org