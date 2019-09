Oggi apre CMS Berlin 2019

Questa settimana il mondo delle pulizie rivolge la sua attenzione a Berlino. Da oggi al 27 settembre circa 450 espositori provenienti da 25 paesi forniranno una panoramica completa di prodotti, sistemi e processi per il mercato della pulizia professionale. CMS Berlin 2019 – Cleaning Management Service si si prevede che attirerà oltre 20.000 operatori provenienti da circa 80 paesi.

Il settore delle pulizie si sta preparando ad affrontare il futuro: i robot di pulizia affiancano sempre più le imprese di servizi, la digitalizzazione viene utilizzata per ottenere una comprensione più completa dei processi aziendali, i prodotti di pulizia raggiungono un’efficacia duratura e sono anche biodegradabili. Sono questi i temi che stanno guidando l’innovazione nel settore delle pulizie.

C’è molta attesa quindi per questa edizione 2019 il cui tema conduttore, “Inject innovation”, si occuperà di tecnologia e innovazione in tutte le sue forme: tra Purus Award e Innovation Circle,ci sarà l’occasione per fare il punto sui principali trend del mercato.

Peter Schaar, presidente dell’Accademia europea per la libertà di informazione e protezione dei dati (EAID) nel suo discorso di apertura (25 settembre alle 14.30, padiglione 6.3) al CMS World Summit 2019 spiegherà come superare le sfide presentate dall’uso dell’intelligenza artificiale e le linee guida che devono essere seguite.

www.cms-berlin.com