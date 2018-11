Zanzare: quali miglioramenti alla luce dell’esperienza 2018

ll 26 novembre a Bologna (sala 20 maggio 2012, Terza Torre di viale della Fiera 8) si terrà il convegno “Zanzare: un rischio per la salute. Il piano regionale arbovirosi: quali miglioramenti alla luce dell’esperienza 2018”.

Da tempo la Regione Emilia-Romagna è interessata dalla circolazione di virus trasmessi attraverso la puntura di zanzare, compreso il virus West Nile che nel 2018 si è caratterizzato per precocità ed elevata intensità di circolazione e per l’alto numero di casi di malattia neuro-invasiva nell’uomo, tanto da configurare un vero e proprio evento epidemico.

Si tratta di un fenomeno complesso che vede l’interazione biologica di parecchie specie: le zanzare che fanno da vettori del virus, gli uccelli che ne sono serbatoio e i mammiferi, uomo e cavallo, che rappresentano ospiti che possono essere occasionalmente coinvolti e sviluppare la malattia senza però contribuire a loro volta alla circolazione del virus.

La malattia da West Nile virus non è l’unica trasmessa da artropodi che il Servizio Sanitario si trova a fronteggiare. Infatti, ogni anno vengono intercettati cittadini che hanno contratto un’infezione da arbovirus (Chikungunya, Dengue o Zika) in Paesi tropicali e che, al rientro, sono nella condizione potenziale di trasmetterla per la presenza, nel nostro territorio, di vettori competenti.

Inoltre sul territorio sono presenti anche insetti diversi dalle zanzare responsabili della trasmissione di malattie nell’uomo, come i flebotomi. Il convegno rappresenta un’occasione di aggiornamento su questo fenomeno naturale e sulle dinamiche ecologiche che lo influenzano, ma è anche un momento di discussione e confronto per migliorare le strategie in atto.

