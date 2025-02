The Cleaning Show 2025 torna a Londra con le ultime innovazioni

The Cleaning Show, il più importante evento dedicato al settore della pulizia e dell’igiene nel Regno Unito, farà ritorno all’ExCeL London dal 18 al 20 marzo 2025.

L’evento, atteso da professionisti e aziende del settore, offrirà un’anteprima esclusiva sulle ultime tecnologie e innovazioni che stanno ridefinendo il futuro delle pulizie industriali e commerciali.

Con la partecipazione di oltre 130 espositori, la fiera presenterà soluzioni all’avanguardia per diversi settori, tra cui il facility management, la sanità, il mondo ospitalità. I visitatori avranno l’opportunità di scoprire nuove tecnologie di pulizia, strategie di sostenibilità e avanzate metodologie di gestione aziendale, fondamentali per affrontare le sfide di un settore in continua evoluzione.

Un’occasione imperdibile per i professionisti del settore

Oltre all’esposizione, The Cleaning Show 2025 offrirà un ricco programma di conferenze e dimostrazioni dal vivo, con esperti e leader del settore pronti a condividere conoscenze e best practice. Sarà un’opportunità per ampliare il proprio network e aggiornarsi sulle tendenze che stanno plasmando il futuro della pulizia e dell’igiene.

Per maggiori informazioni e per registrarsi all’evento, visitare il sito ufficiale: https://cleaningshow.co.uk/london.