Service Key: la vera innovazione è essere sostenibili

Service Key si distingue come un esempio di azienda all’avanguardia nell’adozione di un approccio improntato alla sostenibilità.

Specializzata nel Facility Management Integrato e presente su tutto il territorio nazionale, l’azienda ha recentemente ottenuto con successo la certificazione ISO 14064, dimostrando così un impegno concreto per la riduzione dell’impatto ambientale. La ISO 14064, normativa internazionale di riferimento per il calcolo delle emissioni di gas serra (GHG), pone gli standard più elevati nel settore e per questo rappresenta un’attestazione globale di eccellenza nel calcolo e nella gestione delle emissioni di gas serra.

Service Key, riconoscendo l’importanza di misurare il proprio impatto per contribuire a mitigare il cambiamento climatico, rendiconta con precisione la quantità di emissioni di carbonio e conferma così la propria determinazione a operare in modo sostenibile.

Inoltre, in ottica di ottenimento entro febbraio 2024 della certificazione ISO 14067 per il calcolo della Carbon Footprint di servizio, che quantifica l‘impatto dei servizi offerti, l’azienda ha condotto un’analisi LCA comparativa tra le tecniche di pulizia Green e quelle tradizionali, con l’obiettivo di valutare il valore positivo ambientale e qualitativo, in particolare l’aspetto igienico-microbiologico del protocollo sostenibile.

Durante le fasi di raccolta e analisi dei dati nel cantiere pilota di H-Farm sono state considerate tutte le emissioni prodotte dal servizio: dall’estrazione delle materie prime, al trasporto utilizzato, dalla lavorazione fino al loro smaltimento. L’approccio sistematico ha considerato contestualmente prodotti, attrezzature, macchinari, consumi energetici e idrici e spostamenti del personale operativo.

L’azienda riconosce che la creazione di ambienti confortevoli va di pari passo con la gestione responsabile delle risorse e la riduzione delle emissioni di carbonio, contribuendo a creare ambienti accoglienti e consapevoli dell’ecosistema. SK si posiziona come un esempio di impegno concreto nel perseguire un futuro responsabile nei confronti dell’ambiente e ambisce a migliorare costantemente i processi utilizzando i principi di eticità, sostenibilità e innovazione.

