Sanificazione, business in crescita di almeno il 50% nel 2020

Tutto è cambiato con l’emergenza. «Negli ospedali – precisa l’imprenditore – la domanda d’intervento si è praticamente triplicata. Nelle imprese private viaggiamo verso l’orizzonte di una sanificazione a settimana». Il meccanismo di remunerazione resta legato alle gare d’appalto: «Continui ad avere i clienti che ti sei aggiudicato ma ti chiedono maggiore frequenza e ulteriore cura negli interventi, magari attraverso l’utilizzo di prodotti specifici». Questo sforzo si tradurrà, a fine 2020, in un’inevitabile crescita del business di settore, stimato in via prudenziale tra il +50 e il +100 per cento.

Una sanificazione? Due euro al metro lineare

Il problema è che il coronavirus si porta dietro anche l’incremento dei costi di produzione: «I prodotti utilizzati – specifica Esposito, con la sua famiglia al vertice del gruppo Epm che fattura 100 milioni e dà lavoro a 2mila persone, la metà delle quali nel settore sanità – costano di più in questa fase delicata e così anche il personale, anche perché non puoi utilizzare i lavoratori a rischio». Al contrario, il prezzo di una sanificazione continua a restare ancorato a quota 2 euro per metro lineare. E non può crescere ulteriormente. Perché tutte le aziende, in tempi di emergenza, devono portersela permettere.

Fonte Sole 24 Economia – di Francesco Prisco