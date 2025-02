Salutiamo Patrick Vangestel, fondatore di 4CleanPro.

Da vero pioniere ha saputo avviare e credere in un progetto imprenditoriale votato all’innovazione, rendendo in una decina di anni l’azienda una eccellenza del “Made in Italy” riconosciuta in tutto il mondo. Sempre squisito, diplomatico, attivo a livello associativo e ben voluto da tutti. Che i suoi progetti siano eredità per il nostro mercato.