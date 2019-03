“RicicloAperto” in casa Lucart

Venerdì 29 Marzo, dalle ore 8,30 alle 16,00 presso lo stabilimento di Diecimo (LU) , le Eco-guide Lucart accompagneranno i visitatori alla scoperta dei grandi impianti che ogni giorno trasformano la carta da riciclare in nuovi articoli per l’igiene come ad es. carta igienica, tovaglioli, asciugamani, asciugatutto e fazzoletti.



All’interno dell’iniziativa “RicicloAperto” promossa da Comieco, il consorzio per il recupero della carta e del cartone, sarà infatti possibile visitare non solo la “macchina da carta” ma anche scoprire come si produce l’energia e il vapore che la alimentano, scoprire le materie prime che vengono utilizzate, osservare come vengono depurate le acque per garantire la sicurezza e tutelare l’ambiente e vedere che cosa succede agli scarti di produzione.

Un’occasione unica per conoscere in prima persona uno dei migliori esempi di economia circolare già realizzati a livello industriale e che ogni anno permette di salvare centinaia di migliaia di alberi e di ridurre le emissioni di CO2.

Privati chiamare 0583/83701

ricicloaperto@add-on.it