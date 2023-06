Pest Management: pubblicata la UNI/PdR 145:2023

La UNI/PdR 145:2023 si aggiunge agli strumenti normativi dedicati alla produzione biologica, focalizzandosi sulla gestione di infestanti.

Curare ogni aspetto della produzione agroalimentare biologica, dai campi fino alle tavole, è un percorso che la normazione ha intrapreso da anni, sia a livello nazionale che europeo. Ed oggi, grazie al lavoro congiunto di UNI assieme a A.I.D.P.I. (Associazione Imprese Disinfestazione Professionali Italiane) si aggiunge un nuovo tassello che arricchisce l’ampia offerta dedicata alla produzione biologica.

Parliamo della nuova Prassi di Riferimento UNI/PdR 145:2023 “Pest management nelle imprese del settore agroalimentare della produzione biologica – Requisiti del servizio”, un nuovo schema che fornisce le linee guida per lo svolgimento del servizio di pest management su prodotti destinati sia all’alimentazione umana che animale, dal post raccolta al consumatore finale, compresi gli ambienti utilizzati per la produzione zootecnica, mangimistica e ogni altro settore ove sia applicabile la normativa in materia di produzione biologica.

Nello specifico, le attività di pest management servono a prevenire e controllare la presenza di organismi nocivi e i contaminanti da essi derivanti ad un livello tale da non rappresentare un rischio igienico sanitario per la salute e sicurezza per il prodotto e/o il consumatore finale. La nuova Prassi vuole quindi definire le condizioni e le metodologie di gestione affinché queste siano compatibili con il metodo di produzione biologica.

“Questa Prassi di Riferimento è un documento tecnico fortemente voluto da AIDPI” – spiega Cirillo Menini (AIDPI), Project leader della Prassi di riferimento – “con l’intento di andare a definire delle linee guida per la gestione del Pest Management negli ambienti di lavorazione, conservazione e vendita dei prodotti alimentari BIO. È evidente il forte incremento che ha registrato negli ultimi anni il mercato dei prodotti agroalimentari biologici, settore ben regolamentato da norme specifiche su tutte le fasi che vanno dalla produzione primaria ai processi di trasformazione e distribuzione del prodotto.

” In questo contesto”, prosegue Menini, “AIDPI ha avvertito una mancanza di chiare indicazioni sulle tecniche e prodotti da impiegare nella gestione degli infestanti in tutti gli ambienti dove avviene il processo di trasformazione e distribuzione del prodotto. AIDPI si è quindi affidata alla concretezza normativa di UNI e con il supporto di un team di esperti in rappresentanza del mercato ha realizzato questa Prassi di riferimento quale documento tecnico che fornisce le linee guida per una gestione degli infestanti che sia aderente alle disposizioni previste per l’agro alimentare biologico. Grazie al coordinamento e al supporto di UNI, il progetto si è concretizzato nella UNI/PdR 145“.

Per scaricare la Prassi di Riferimento: https://store.uni.com/uni-pdr-145-2023