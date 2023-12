Navest, in Italia il “Global Facility Management” punta alla Sostenibilità, Innovazione ed alle Persone

Navest Services Industries è una holding che detiene il controllo delle aziende: Pfe S.p.A., Ihs S.p.A., Naren S.r.l. È tra i principali players nazionali nel settore del Facility Management e dell’Energia. Il suo approccio al mercato pone al centro le persone, l’innovazione e la sostenibilità e per farlo al meglio ha deciso di essere il partner strategico dei propri clienti per ciò che riguarda i “Global Services” di Hard e Soft Facility e l’efficientamento energetico.

Navest Services Industries è la storia di un’impresa nata dalle intuizioni, strategie e attività imprenditoriali di Totò Navarra, fondatore nel 1988 della prima società del gruppo, la Pfe S.p.A., società cresciuta grazie alla perseveranza, passione ed impegno di tante donne e uomini. L’azienda ha acquisito e consolidato, nel corso di diversi decenni, quote di mercato sempre più significative con progetti dedicati all’innovazione ed alla formazione continua del personale, con piani industriali mirati alla crescita sostenibile ed alla professionalizzazione del management.

Oggi, Navest Services Industries è una holding che detiene il controllo delle aziende: Pfe S.p.A., Ihs S.p.A., Naren S.r.l. È tra i principali players nazionali nel settore del Facility Management e dell’Energia. Il suo approccio al mercato pone al centro le persone, l’innovazione e la sostenibilità e per farlo al meglio ha deciso di essere il partner strategico dei propri clienti per ciò che riguarda i “Global Services Industries” di Hard e Soft Facility e l’efficientamento energetico.

Le società della holding erogano servizi integrati e globali di Facility Management che rendono più comoda, gradevole e sicura la fruizione degli spazi all’interno degli edifici lavorativi e commerciali, delle strutture industriali e dei luoghi pubblici, quali: ospedali, scuole, università, uffici, aeroporti e stazioni.

Il piano industriale di Navest Services Industries per il triennio 2024/2025/2026 prevede il raggiungimento dei ricavi totali delle aziende della Holding di 200 milioni di euro.

Sustainable & Innovation View sono i capisaldi progettuali delle attività e dei servizi condivisi tra le aziende della holding Navest Services Industries. Essere partner dei clienti per la crescita sostenibile è una sfida ambiziosa ma già concreta, in quanto la centralizzazione della vision e della mission della holding consente di declinare ed uniformare le strategie, i processi ed i metodi di lavoro di ogni azienda.

Navest Services Industries opera nel pieno rispetto dei valori ESG e per il raggiungimento dei 17 goals previsti dall’Agenda dell’ONU 2030 in termini di governance aziendale, sostenibilità ambientale e finanziaria, welfare dei lavoratori e responsabilità sociale nei territori in cui lavora. Le società della Holding sono molto attente alla parità di genere, alla diversità ed all’inclusione. Sono presenti lavoratori provenienti da ben cinquantuno nazioni diverse. Formazione e meritocrazia sono alla base di ogni attività per la valorizzazione delle Risorse Umane.

Tutte le società sono in possesso di numerose certificazioni tecniche, ambientali, di governance ed economiche come il “Si Rating” sul livello di sostenibilità raggiunto in termini di valori ESG, che attestano la qualità dei processi e dei metodi di lavoro.

Navest Services Industries crea le condizioni per far lavorare al meglio le aziende partner, affinché possano concentrarsi sulla propria attività e sullo sviluppo del loro core business. Le aiuta a migliorare le performances produttive facendo vivere meglio le loro “persone” negli spazi lavorativi.

“Your Space at its best”, “I tuoi spazi al meglio”; “Work better, live better”, “Lavora meglio, vivi meglio”: sintetizzano la visione e la missione condivisa e sostenuta da tutte le aziende di Navest, holding che prima di tutto pone al centro del suo essere e del suo fare le persone.

Pfe S.p.A. – www.pfespa.com

Pfe S.p.A. – performances facility enviroments – da trentacinque anni sostiene i Clienti pubblici e privati nella gestione dei rispettivi core business mediante un asset di servizi di hard e soft facility in ambito civile, sanitario ed industriale. Pfe S.p.A. ha ideato e brevettato il metodo di lavoro “Clever Job”, basato sui principi della Lean Management, l’organizzazione del lavoro finalizzata alla minimizzazione degli sprechi ed all’ottimizzazione dei processi, proprio perché pone grande attenzione alla sostenibilità ed all’innovazione.“Sustainable Building” è il progetto dedicato alla crescita sostenibile dei Clienti. Il metodo di lavoro parte dall’analisi dello status quo degli edifici in ambito energetico, idrico, della gestione dei rifiuti, della logistica e della mobilità. Studio che permette di pianificare le azioni successive e le soluzioni migliorative nei rispettivi ambiti di intervento al fine di migliorare ogni attività in termini di performances sostenibili e di risparmio economico per il cliente. Sustainable Building è sinergico e funzionale alla realizzazione delle attività utili per la produzione del Bilancio di Sostenibilità dei Clienti di Pfe S.p.A..

Pfe S.p.A. utilizza la piattaforma digitale GSP4PFE, strumento strategico utile al “digital twin” dei dati relativi all’assestment immobiliare. La piattaforma consente la geolocalizzazione del dato per ogni singolo asset ed è funzionale sia al monitoraggio delle perfomances di lavoro che alla gestione ed al controllo degli interventi di manutenzione agli impianti. Oggi, Pfe S.p.A. è presente e lavora in tutto il territorio nazionale con oltre quattro mila persone impegnate in mille cantieri attivi tra Clienti pubblici e privati.

Ihs S.p.A. – www.ihsspa.it

Ihs S.p.A.- Hotel Integrated Services Industries Industries – da tredici anni eroga servizi in outsourcing dedicati alle strutture alberghiere, hotel business e leisure, resort e villaggi per le vacanze estive ed invernali presenti su tutto il territorio nazionale. Core business dell’azienda sono i servizi di cleaning e restore delle camere e degli spazi comuni, il porterage, la manutenzione degli impianti e l’efficientamento energetico delle strutture. Ihs S.p.A.s’integra perfettamente con la struttura del Cliente diventandone un vero e proprio partner.

L’area Ricerca e Sviluppo di Ihs S.p.A.ha ideato e certificato il metodo di lavoro che garantisce igiene ambientale e sicurezza negli spazi alberghieri tramite un Disciplinare Tecnico di Processo (DTP) denominato Hotel Sicuri. Pensato e reso operativo durante il periodo pandemico, rimane tutt’oggi un patrimonio dell’azienda ed una garanzia di sicurezza per i Clienti ed i rispettivi ospiti delle strutture.

Sustainable Hotel è il nuovo progetto dedicato alla crescita sostenibile dei Clienti. In sinergia con la Sustainable View generale di Navest Services Industries, che parte dall’analisi dello status quo degli edifici in ambito energetico, idrico, della gestione dei rifiuti, della logistica e della mobilità per pianificare le azioni successive e le soluzioni migliorative nei rispettivi ambiti di intervento al fine di migliorare ogni attività in termini di performances sostenibili e di risparmio economico per il cliente. Il metodo di lavoro prevede la creazione di una partnership strategica con i clienti per supportare la crescita sostenibile delle strutture. Sustainable Hotel è sinergico e funzionale alla realizzazione delle attività utili per la produzione del Bilancio di Sostenibilità dei Clienti di Ihs S.p.A.

Ihs S.p.A.si è dotata di numerose certificazioni aziendali, la qualità dei processi ed i metodi di lavoro sono monitorati costantemente al fine di erogare un servizio eccellente ai partner dell’azienda e, soprattutto, agli ospiti delle strutture ricettive. Oggi, Ihs S.p.A. è attiva sul territorio nazionale con oltre mille collaboratori che ogni giorno lavorano in 120 Hotel e Resort, per un totale di sei mila camere al giorno servite.

Naren S.r.l. è l’azienda più giovane della holding Navest Services Industries. Attiva dal 2019, è specializzata in servizi di efficienza energetica e produzione di energia da fonti rinnovabili. Opera nei settori dell’Energy Management, del Property Management e del Construction.

Il metodo di lavoro utilizzato da Naren S.r.l. per supportare ed assistere i propri partner nei processi di efficientamento energetico è definito Sustainable Energy. Prevede le fasi di rilevamento dati, progettazione, realizzazione degli interventi, gestione e analisi delle performances. Naren S.r.l. opera a supporto di diverse tipologie di strutture: civili, sanitarie, industriali, albergherie, commerciali, agricole, della pubblica amministrazione e residenziali.

La creazione di comunità energetiche, l’implementazione di progetti agro-voltaici, il supporto tecnico per la gestione degli incentivi energetici, l’efficientamento energetico tramite il modello EPC (contratto di prestazione energetica), la realizzazione di impianti di produzione di energia e di lavori edili che migliorano la sostenibilità delle strutture, sono i servizi che Naren S.r.l. eroga ai propri partner presenti su tutto il territorio nazionale ed in sinergia con le aziende di Navest Services Industries.