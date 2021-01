La Conferenza internazionale sui parassiti (ICUP) online il 9 marzo 2021

La Conferenza internazionale sui parassiti urbani (ICUP) terrà il suo primo webinar online gratuito il 9 marzo 2021.Il webinar consisterà in una serie di presentazioni di importanti scienziati su una serie di stimolanti argomenti sui parassiti urbani, con l’opportunità di una sessione di domande e risposte con i relatori.

L’evento si svolgerà il 9 marzo 2021, a partire dalle 15 e durerà per non più di tre ore. Per coloro che non saranno in grado di partecipare all’evento dal vivo, le registrazioni delle presentazioni saranno disponibili anche per la visione successiva. I dettagli completi del programma e del processo di registrazione saranno pubblicati e regolarmente aggiornati sul sito web di ICUP all’indirizzo https://www.icup.org.uk

Fino al 2020, gli eventi ICUP consistevano in una conferenza convenzionale, tenuta ogni tre anni. Tuttavia, con la pandemia globale di Covid-19, tali conferenze non sono attualmente possibili in presenza e la decima conferenza che doveva tenersi a Barcellona, ​​in Spagna, ha dovuto essere rinviata.