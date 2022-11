Incontro con l’Assessore allo Sviluppo economico della Lombardia Guido Guidesi

GSA il giornale dei servizi ambientali, come testata di riferimento del settore, ha partecipato stamattina all’incontro in Regione Lombardia con l’Assessore allo Sviluppo economico Guido Guidesi, durante il quale i rappresentanti nazionali e lombardi delle associazioni di categoria hanno illustrato lo stato dell’arte della filiera del cleaning professionale, le criticità e necessità del settore dei servizi e delle produzioni.

Quanto esposto ha suscitato particolare interesse da parte dell’Assessore che ha riconosciuto la strategicità del settore, il suo fondamentale ruolo sociale a garanzia della salute pubblica e dell’occupazione. Grande attenzione ha raccolto la notizia del trasferimento a Milano della fiera biennale del comparto ISSA PULIRE.

Guidesi, a conclusione dell’incontro, ha prospettato l’apertura di un tavolo tecnico per l’approfondimento delle tematiche di maggior interesse per la filiera.

Presenti per il mondo dei servizi: ANIP Confindustria, Legacoop Produzione e Servizi, Unionservizi Confapi, Confcooperative Federlavoro e Servizi, FNIP Confcommercio, CNA, Casartigiani, Confartigianato. Afidamp in rappresentanza dei produttori e distributori di macchine, prodotti e attrezzature e ISSA Pulire Network, organizzatore della prossima edizione di ISSA PULIRE dal 9 all’11 maggio 2023.