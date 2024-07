il premio Emas italia 2024

Il Premio EMAS Italia è un importante riconoscimento sulla comunicazione ambientale, rivolto alle migliori organizzazioni registrate. Tutte le informazioni per partecipare disponibili sul bando. Domande entro il 15 settembre prossimo.

Come nelle edizioni precedenti, anche nel 2024 il comitato per l’Ecolabel e l’Ecoaudit e Ispra premieranno le organizzazioni che hanno meglio interpretato e applicato i principi ispiratori dell’Emas (Regolamento CE n.1221/09).



La cerimonia della premiazione avrà luogo il 5 novembre 2024 nell’ambito della manifestazione Ecomondo nel corso di un evento dedicato.



Possono candidarsi tutte le organizzazioni in possesso della registrazione Emas in corso di validità, appartenenti al settore industriale, dei servizi e al settore pubblico e per realtà di piccole, medie o grandi dimensioni. Le candidature per partecipare al concorso dovranno essere inviate a Ispra, entro e non oltre il 15 settembre 2024 tramite il modello di domanda allegato in calce al bando.

Verranno premiate quelle realtà che sono riuscite a raggiungere i migliori risultati nell’efficacia della comunicazione e che si sono distinte nell’applicazione dei principi di economia circolare.



Le categorie di partecipazione sono tre:

Categoria 1 – dichiarazione ambientale comunicativamente più efficace;

Categoria 2 – iniziative di uso del logo Emas;

Categoria 3 – prestazione ambientale di eccellenza nell’ambito di progetti che mirano ad una gestione ottimale dei rifiuti o all’adattamento/mitigazione ai cambiamenti climatici.



Per ulteriori dettagli sui criteri di ammissibilità, valutazioni e le modalità di invio della domanda consulta il bando.