Hygenalia+Pulire sempre più internazionale

La nuova edizione della fiera, organizzata da Issa Pulire Network, Feria Valencia e Asfel (Asociación Española de Fabricantes de Productos de Limpieza e Higiene) come ente promotore, è prevista per i giorni 12, 13 e 14 novembre 2019 nel quartiere fieristico Casa de Campo di Madrid, rimanendo così fedele al tradizionale appuntamento nell’ultimo trimestre degli anni dispari.

Prevista una crescita record

Hygienalia + Pulire si rivolge a un mercato potenziale di oltre 175 milioni di persone, e basta questo solo dato per dare conto del grande interesse che l’evento sta muovendo: per questa edizione è prevista una crescita del 35% rispetto alla precedente.A seguito dei grandi risultati della quarta edizione, che ha visto 5.200 visite di professionisti da 37 Paesi diversi e 123 aziende espositrici, Hygienalia + Pulire sarà nuovamente la fiera di riferimento per l’industria nella Penisola Iberica.

Ottimismo dell’organizzazione

Proprio le precedenti edizioni pongono le basi per un successo che sembra annunciato: la fiducia delle aziende partecipanti nelle precedenti edizioni, che emerge dal feedback positivo sia da parte dei visitatori che degli espositori (il 98% degli espositori sono soddisfatti o completamente soddisfatti della fiera e il 90% dei visitatori pensa di ritornare), fa sì che gli organizzatori siano molto ottimisti. In fiera saranno nuovamente presenti i Line Projects (Green Line, Red Line, Shine Line e Solidarity Line).

Oltre 300 categorie merceologiche

Con oltre 300 categorie di prodotti perfettamente in linea con le esigenze e necessità del mercato, la fiera rappresenta i settori principali del mercato, richiamando i professionisti dell’Horeca, dell’industria alimentare, del settore sanitario, dell’industria farmaceutica, ma anche della pubblica amministrazione, grande distribuzione, scuole, ecc.

