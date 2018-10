Pochi giorni a Forum Pulire, il Congresso dei servizi integrati

Manca pochissimo a Forum Pulire, il quarto Congresso dei Servizi Integrati, promosso da Afidamp, Associazione Fabbricanti e Distributori Forniture Tecnologiche per la Pulizia Professionale, ONBSI, Organismo bilaterale Servizi Integrati, ISSA, The Worldwide Cleaning Industry Association, che si terrà il 10 e 11 ottobre a Milano presso l’UniCredit Pavilion. L’evento è realizzato in collaborazione con KPMG Italia e con le principali associazioni di filiera (CNA, Confartigianato, FIDEN, FNIP, Scuola Nazionale Servizi).

Sarà una due giorni di riflessione sul valore del comparto dei servizi e sulla costruzione dell’identità del settore. Salute e Prevenzione, Etica e Ambiente, Bellezza, Innovazione e Tecnologia: questi i macro temi affrontati che vedranno alternarsi sul palco esponenti del mondo imprenditoriale, delle istituzioni, docenti universitari, rappresentanti internazionali del mondo associativo ed istituzionale, scrittori, artisti e giornalisti.

Interverranno come relatori: Walter Ricciardi, Gaetano Privitera, Antonio Gaudioso, Giovanni Dalò, Giulio Sapelli, Piermario Barzaghi, Michael Braungart, Marco Frey, Tommaso De Luca, Marco Mari, Philippe D’Averio, Kean Etro, Mauro Felicori, Gaetano Redaelli, Roberto Vecchioni, Stefano Boeri, Nicola Pozzani, Piergiorgio Odifreddi, Francesco Cirignotta, Giulio Sandini, Collin Anderso, Gaetano Correnti, Giusi Cannillo, Angelo Migliarini, Anna Königson Koopmans.

Il programma completo su: http://www.forumpulire.it/programma.html

Forum Pulire è promosso da: Afidamp, ISSA e ONBSI; organizzato da: Afidamp Servizi; in collaborazione con: KPMG, Sponsor Gold: Comac – Fimap — Lucart Professional – Tork, Sponsor Bronze: Diversey — Ghibli & Wirbel – Graphimedia — ISC; Media partner: GSA.