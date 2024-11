Francesco Pasquini è il nuovo Amministratore Delegato di Lucart

Lucart annuncia la nuova composizione del Consiglio di Amministrazione con la nomina di Francesco Pasquini come Amministratore Delegato. Massimo Pasquini, che ha guidato il Gruppo a partire dal 2004, viene confermato nel ruolo di Presidente.





Dopo la firma, il 25 novembre, del closing dell’operazione che ha visto Azzurra Capital acquisire una partecipazione strategica di Pasfin SpA, holding che controlla al 100% Lucart SpA, il Consiglio di Amministrazione ad oggi risulta così composto:

Massimo Pasquini – Presidente; Francesco Pasquini – Amministratore Delegato; Alessandro Pasquini, Lorenzo Pasquini e Tommaso De Luca – Consiglieri Esecutivi; GianErnesto Bernardi, Cristina Ferrari, Federico Lovadina e Massimo Innocenti – Consiglieri non Esecutivi.

“Sono onorato della fiducia che il Consiglio di Amministrazione ha riposto in me. È mia intenzione fare tesoro degli anni di esperienza a capo dell’area commerciale e marketing per portare Lucart a raggiungere gli ambiziosi obiettivi di crescita e redditività previsti dal piano strategico del Gruppo.” – commenta Francesco Pasquini, nuovo Amministratore Delegato di Lucart. “La sostenibilità sociale e ambientale sono da sempre i nostri fattori guida e, puntando sugli oltre 70 anni di storia del Gruppo, sono convinto che saremo in grado di migliorarci ogni giorno innovando anche dal punto di vista tecnologico. Insieme ad Azzurra Capital, con la quale abbiamo fin da subito instaurato un rapporto di piena fiducia e collaborazione, stiamo studiando un piano di crescita ed espansione che aiuterà l’azienda a raggiungere nuovi traguardi.

