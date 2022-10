Forum ISSA Pulire: “Un contenitore di conoscenze e di valori”

Forum ISSA Pulire ha appena concluso la sua sesta edizione: nessuno meglio dell’ideatore e organizzatore Toni D’Andrea, AD di Issa Pulire Network, che fin dall’esordio a Palazzo Stelline (ormai sembra passata una vita) ha creduto fortemente nel valore dell’iniziativa, riesce a riassumerne il senso e lo spirito più profondo. Per questo pubblichiamo integralmente il suo intenso discorso di benvenuto, come sempre critico, visionario e anticonvenzionale: “Portare il pensiero oltre le convenzioni e le facili certezze”.

“Dopo l’ultima edizione, quella del 2020 celebrata online, siamo felici di tornare in presenza e in questo bellissimo auditorium. Un luogo, questo di Fiera Milano, che accompagnerà il progetto integrato ISSA PULIRE, Fiera e Forum per molti anni.

Il frutto di un anno di lavoro: la “nuova normalità”

Abbiamo cominciato a lavorare a questo progetto circa un anno fa ed i temi sui quali abbiamo fondato la costruzione di questo evento per un approfondimento dettagliato e convincente, primo tra tutti quello di “Progettare per la salute e sicurezza sul lavoro” con il quale apriamo i lavori ma anche quello sul “Valore della memoria per la costruzione di una coscienza civile” e quello sul “Futuro dei servizi nella nuova normalità”, apparivano tanto attuali allora quanto urgenti oggi.

Da Pasolini un messaggio di denuncia, da Crepet una bussola nel labirinto

Il video di presentazione restituisce a tutti noi un messaggio fortissimo, un atto d’accusa, una denuncia, quella di Pier Paolo Pasolini sulle drammatiche, a volte sospette, ricorrenze che ritroviamo in tanti accadimenti nel nostro paese. Un richiamo ai nostri comportamenti, alle nostre azioni, alla nostra tolleranza o peggio alla nostra indifferenza, il cui approfondimento ci guiderà nella comprensione della nostra natura e del perché siamo fatti così. Il professor Crepet ci spiegherà in che modo potremo orientarci nel labirinto dei nostri ricordi e come utilizzarli in modo proattivo e preventivo. Ci istruirà su come utilizzare la nostra memoria, l’asset più prezioso che raccoglie il senso della nostra esistenza, come guida a ciò che si deve e non si deve fare tenendo conto di ciò che è stato.

“Contenitore di conoscenza”

I tre panel che abbiamo accuratamente composto, anche con l’aiuto prezioso di Andrea Pancani, ci aiuteranno a spostare il nostro sguardo oltre la routine, oltre la quotidianità e a comprendere il perché di molte conclusioni e di tante risoluzioni incompiute. La mia idea su Forum ISSA PULIRE è la stessa da sempre, quella di un contenitore di conoscenza e dunque un generatore di riflessioni, un incubatore di ispirazioni con le quali costruire una prospettiva più convincente. La mia volontà è stata fermissima in questi anni nel mantenere questa prerogativa. Oggi più che mai una comunità che non impara, che non si interroga, che non si arricchisce intellettualmente è destinata a perdere la propria libertà, la propria autonomia. Non sarà un PIL forte a renderci felici o migliori, lo diceva nel 1968 Robert Kennedy.

Oltre le facili certezze il piacere di scoprire

La missione, anche quella di Forum, è quella di espandere il nostro pensiero, portarlo oltre le convenzioni, le convenienze personali, le certezze facili. Baumann ha cercato di spiegarcelo con chiarezza. “La strada maestra per superare le cocenti crisi economico-finanziarie, politiche, ambientali e sociali, è investire nella cultura, nell’educazione e nella pedagogia, intese in maniera interculturale. Nell’era dell’informazione, laddove i dati sono facilmente accessibili a tutti, il sapere e le conoscenze acquisite all’inizio della vita non possono essere considerati come fine, ma devono essere concepiti come mezzo, come strumento per giungere al vero traguardo: quello di sviluppare il piacere di imparare, conoscere, scoprire”.

Nell’era del Metaverso, ripartire dalla cultura

Proprio nella stagione del pluralismo e della complessità occorre ricominciare dalla cultura, per riscoprire e promuovere l’amore per il sapere e per la conoscenza. Proprio nel tempo di internet e dei voli low cost, oggi direbbe dei social network, delle block chain e del Metaverso, in cui risultati e scoperte si incontrano e si scontrano con velocità inedita, è necessario acquisire saperi fondanti, metodologie e principi orientativi (regole, etica, valori) che possano fungere da bussole per leggere le cartine che la vita ci propone costantemente. Il nostro bisogno urgente è quello di prevenire l’avvio quel processo di sublimazione, che in questi anni abbiamo ritrovato tante volte in tante situazioni, in tanti comparti produttivi, in tasselli importanti della società, e dei quali abbiamo perso le tracce. Sono evaporati senza lasciare residui.

Il valore della curiosità

Forum ISSA PULIRE dunque è ancora una volta un luogo di incontro, di relazione, di ispirazione ma è anche un impegno, per tutti noi. Due giorni nei quali pensare e forse ripensare a tante conclusioni che sono rimaste opere incompiute. Avrei desiderato che questa sala trasudasse di curiosità, voglia di conoscere. Capisco che abbiamo ancora molta strada da fare ma vi prometto che insisteremo. Non ci mancano la pazienza e la determinazione”.

I ringraziamenti

Sento il dovere di ringraziare innanzitutto gli sponsor, il loro impegno e il loro supporto, in un momento così difficile, ci ha aiutato moltissimo a rendere possibile questo progetto. Nel nostro paese l’accrescimento della cultura dipende quasi sempre dall’iniziativa privata. La realizzazione del Forum anche quest’anno è stata possibile grazie a loro, alla loro vision, alla loro disponibilità, alla condivisione dell’insegnamento di Baumann. Permettete di presentarveli: LUCART è il main sponsor di questa edizione, ITALCHIMICA e TORK sponsor Gold, E’ COSÍ e VEMAC sono gli sponsor bronze, infine 4 CLEAN PRO, ADIATEK, CCAG CROTTI, DIMENSIONE PULITO, DUPLEX, ELSEA, FLOORWASH, MAKITA, MIELE, MK, SANTOEMMA, SOLIGENA e WE ITALIA.

GSA e European Cleaning Journal sono i media partner dell’evento. Ringrazio naturalmente Andrea Pancani e tutti i relatori che hanno accettato di condividere il loro pensiero sugli argomenti che tratteremo, ringrazio AFIDAMP e ISSA per il loro supporto incondizionato, ringrazio naturalmente i miei colleghi, che hanno lavorato con me per mesi a questo progetto e senza i quali tutto questo non sarebbe stato possibile. Ringrazio FIERA MILANO che ci ospita su questo palco. E infine grazie a tutti voi per essere qui.”