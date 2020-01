Expo Riva Hotel diventa Hospitality

Dal 2 al 5 febbraio al Quartiere Fieristico di Riva del Garda torna, con un’identità nuova, la fiera italiana dedicata al settore dell’ospitalità e della ristorazione.

Nel 2020, la consolidata esperienza di Expo Riva Hotel trova la sua naturale evoluzione in Hospitality, un evento ancora più ricco di contenuti, pensato per raccontare, attraverso design, gusto e formazione, la ricetta italiana dell’ospitalità.

Le competenze acquisite in oltre quarant’anni di storia e la naturale vocazione ai temi dell’Ospitalità e della Ristorazione del territorio in cui si svolge (il Garda Trentino conta ogni anno oltre 3 milioni di presenze), rendono Hospitality il laboratorio creativo di questo settore su scala nazionale.

Patrocinata da Federalberghi e Federturismo, Hospitality rappresenta il mondo HO.RE.CA al completo e tutta la sua offerta fieristica è racchiusa in quattro aree tematiche: Contract & Wellness, Food & Equipement, Beverage,Renovation & Tecnology.

La formazione dedicata ai professionisti dell’ospitalità e della ristorazione è il cuore di Hospitality Academy, un insieme di iniziative pensate per fornire a espositori e visitatori know how specifici e favorire la nascita di nuove reti di contatti con altre realtà del settore, fornitori, consulenti e operatori. La formazione sarà infatti il filo conduttore con quasi 50 seminari in collaborazione con Teamwork, con iniziative anche nel corso dell’anno a Roma, Venezia, Milano e Napoli.

https://hosp-itality.it/it