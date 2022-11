Envu: arriva un nuovo player nell’igiene professionale

Envu, fondata lo scorso ottobre 2022, nasce dalla vendita della divisione Bayer Environmental Science Professional alla società internazionale di private equity Cinven dopo l’accordo sottoscritto dalle due società a marzo.

E’ una nuova azienda che gode dei molti anni di esperienza di Bayer, con un unico obiettivo: promuovere ambienti salubri per tutti, ovunque. Envu offre servizi dedicati nella disinfestazione professionale, nel controllo delle zanzare, nei vivai forestali e ornamentali, nella gestione professionale di campi da golf, tappeti erbosi, parchi e giardini, prati e pascoli, nel diserbo industriale.

In ciascuno dei suoi settori commerciali l’azienda è specializzata in prodotti chimici e non solo, e collabora con i clienti per sviluppare soluzioni innovative che siano efficaci sia oggi che in futuro. Il suo portafoglio comprende più di 180 marchi noti e comprovati ha la sede globale a Cary, in Carolina del Nord, Stati Uniti. La società impiega quasi 900 dipendenti e opera in oltre 100 paesi con quattro centri d’innovazione a livello mondiale.

Envu in cifre

Opera in più di 100 paesi nel mondo

Nel 2021 ha generato vendite pari a 700 milioni di dollari

Ci lavorano quasi 900 persone delle quali il 39% sono donne

delle quali Dispone di quattro centri di ricerca : Cary, Carolina del Nord, USA San Paolo, Brasile Monheim, Germania Singapore

