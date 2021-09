EnozoPRO vince il premio Product of the year ISSA PULIRE 2021

L’azienda Consesus Group sul primo gradino del podio per la seconda edizione del concorso

È EnozoPRO Aqueous Ozone Spraybottle di Consesus Group il vincitore della seconda edizione del premio Product of the year, competizione che ha coinvolto alcuni degli espositori presenti alla fiera ISSA PULIRE, che si terrà a Veronafiere fino al 9 settembre.

EnozoProè un apparecchio multiuso che utilizza acqua del rubinetto, piastre diamantate brevettate e una piccola carica elettrica per creare un detergente, disinfettante e deodorante sicuro ed efficace. Questo innovativo prodotto sostituisce la necessità di prodotti chimici sintetici industriali che contribuiscono all’inquinamento chimico, ai rifiuti e ai rischi di irritazione.

Taher Patrawala, Managing Director of Media Fusion LLC; Yussif Salford Presidente dell’Associazione Contract Cleaners Association of Ghana (CCAG); Andrew Dunning Direttore dell’ Industrial Cleaning Machine Manufacturers Association (ICMMA) e Toni D’Andrea, Ceo di ISSA PULIRE NETWORK, questi i nomi della giuria internazionale che hanno valutato tutti i prodotti in gara.

Alla cerimonia di premiazione, tenutasi questa mattina presso l’ISSA PULIRE THEATRE annunciati anche gli altri 4 finalisti oltre al vincitore: XIBU hybrid dispenser monitoring system di Hagleitner Hygiene International GmbH, DVC750LZX1 – 18V Brushless Vacuum Cleaner di Makita SpA, BHRV di NOVALTEC GROUP SRL, AD4 Sanirobot di Newpharm S.r.l.

Alla seconda edizione hanno partecipato 45 prodotti di 32 Aziende provenienti da: Italia, Paesi Bassi, Svizzera, Austria, Stati Uniti e Svezia.

Fonte: Ufficio stampa Issa Pulire Network