Dublino ospiterà la sesta edizione degli European Cleaning & Hygiene Awards

Gli organizzatori degli European Cleaning & Hygiene Awards hanno svelato i piani per lo scintillante evento di premiazione che si terrà a Dublino nel 2023.

I premi, che celebrano i fornitori di servizi, i produttori e i distributori del settore della pulizia e dell’igiene in Europa, si svolgeranno giovedì 5 ottobre presso la Round Room della Mansion House.

Dopo il successo dell’evento tenutosi a Bruxelles all’inizio dell’anno, che ha registrato un numero record di iscrizioni, i premi 2023 celebreranno il meglio del settore.

Le iscrizioni si apriranno a settembre e comprenderanno 10 categorie che promuoveranno i risultati più importanti, dalla sostenibilità all’innovazione, dalla diversità alla crescita.

Michelle Marshall, editore di European Cleaning Journal e fondatrice dei premi, ha dichiarato: “Dopo l’incredibile evento di Bruxelles, siamo lieti di rivelare i nostri piani per l’evento del 2023. Dublino è una città fantastica e la Round Room della Mansion House è davvero speciale. Si preannuncia una serata brillante, in cui potremo riunire ancora una volta il nostro settore e celebrare tutti i risultati raggiunti nel corso dell’anno. Le iscrizioni apriranno a settembre, quindi restate sintonizzati per saperne di più sulle modalità di partecipazione”.

L’evento, che è l’unico premio paneuropeo a riconoscere il settore della pulizia professionale, è gestito dall’European Cleaning Journal.