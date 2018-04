Definiti i temi di Forum Pulire per una due giorni ricca di dibattiti e di riflessioni

Il Comitato Scientifico, riunitosi presso la sede dell’associazione Afidamp, ha definito l’impianto tematico di Forum Pulire 2018: Pulizia come Valore Assoluto. Etica e Ambiente, Salute e Prevenzione, Bellezza, Innovazione e Tecnologia. Integrare e confrontare esperienze diverse per costruire insieme un nuovo modello di ispirazione sociale.

“Abbiamo pensato a 4 temi del presente per progettare la felicità del futuro” ha dichiarato Toni d’Andrea, AD Afidamp Servizi, che aggiunge “L’evento nasce infatti con la volontà di essere contenitore di conoscenza su temi di grande attualità dal quale possano trarre beneficio in modo efficace tutti gli attori della filiera, dal mondo dei produttori e distributori agli utilizzatori e ai clienti finali.”.

Per la 4° edizione di Forum Pulire il Comitato Scientifico, rappresentativo dell’intero settore della pulizia e igiene professionale, è composto da: Stefano Grosso – AfidampCOM, Andrea Loro Piana – AfidampFAB, Toni D’Andrea – Afidamp Servizi, Francesco Gennarielli – CNA, Antonietta Campesato– CNA, Graziano Rinaldini – Formula Servizi, Nicola Burlin – FNIP Confcommercio, Andrea Risi – GSA, Vincenzo Elifani – ONBSI, Giuseppe Gallinari – ONBSI, Davide Guarini – ONBSI, Augusto Monachesi – ONBSI, Vittorio Serafini – Scuola Nazionale Servizi.

La prima giornata

Il programma di lavori si aprirà mercoledì 10 ottobre alle ore 10.00 con il workshop dedicato al tema Etica e Ambiente. Si parlerà di come lo sfruttamento selvaggio delle risorse primarie non rappresenta solo un pericolo per i delicati equilibri degli ecosistemi in scala locale e globale, ma sollecita anche un intervento urgente e collettivo. Sulla base di queste premesse si cercherà di riprogettare un sistema di regole di relazioni e di nuovi modelli di produzione di beni e servizi in una volontà di ricostruzione del tessuto sociale e morale.

Il pomeriggio alle 14.30 il workshop su Salute e Prevenzione tratterà il tema dell’invecchiamento della società, dell’incremento demografico e dell’insorgere di antiche malattie che sino a poco tempo fa si consideravano debellate. Partendo dal presupposto che la salute è un diritto imprescindibile dell’individuo e della collettività e che prevenzione significa mettere in atto azioni consapevoli ed efficaci che possano proteggerci da malattie, si individueranno nuovi metodi e nuovi strumenti richiesti dall’assistenza sanitaria e nuove tecnologie al servizio dei malati.

La seconda giornata

L’apertura dell’11 ottobre è riservata al workshop sulla Bellezza, previsto alle ore 09.45. Sarà un’occasione per riflettere su come condividerla affinché la sua ricchezza ed il suo valore siano di ispirazione nella ricerca e nella costruzione della nuova bellezza; quella che sarà lasciata in eredità alle prossime generazioni. L’obbiettivo è quello di capire, attraverso esempi riconosciuti e universali, le regole che governano la capacità di riconoscere la bellezza e l’abilità di conservare e richiamare la gioia del suo esistere.

Si chiude con il panel Innovazione e Tecnologia. Si darà nuovo valore a questi due concetti, spesso confusi fra loro, sottolineando come l’innovazione prescinda dai raffinati dispositivi e la disponibilità di nuove tecnologie aumenterà la capacità di comprendere ciò che accade e aiuterà a ripensare molte comuni attività e comportamenti.

Ad intervallare le sessioni del secondo giorno di Forum Pulire, ci saranno gli Interventi Emozionali; brevi discorsi tenuti da personaggi illustri provenienti da diverse discipline e culture che daranno una visione diversa e personale del mondo che ci circonda. La condivisione di idee ha come fine ultimo quello di poter essere fonte di ispirazione per nuove idee che possano suggerire e apportare cambiamenti a beneficio di chi fruisce e usufruisce dei prodotti e servizi di pulizia e igiene professionale.

Forum Pulire è promosso da: AfidampFAB, ISSA e ONBSI; organizzato da: Afidamp Servizi; in collaborazione con: KPMG, Sponsor Gold: Lucart Professional – Tork, Sponsor Bronze: Ghibli & Wirbel – ISC; Media partner: GSA.

Per informazioni e iscrizioni: www.forumpulire.it