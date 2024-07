Annunciati i finalisti degli European Cleaning & Hygiene Awards 2024

Sono stati resi noti oggi i finalisti degli European Cleaning & Hygiene Awards 2024, i prestigiosi riconoscimenti che premiano le eccellenze nel settore della pulizia e dell’igiene professionale in Europa. Tra i 50 candidati, spiccano fornitori di servizi, produttori e distributori che si sono distinti per innovazione, impegno e risultati concreti.

La giuria, composta da esperti del settore, ha valutato oltre 150 candidature suddivise in 10 categorie, ognuna delle quali riconosce un aspetto specifico dell’eccellenza nel cleaning. I vincitori saranno proclamati durante la cerimonia di premiazione che si terrà il 3 ottobre a Lisbona, presso il Sud Lisboa.

Ecco i finalisti divisi per categorie.

Miglior utilizzo di soluzioni intelligenti da parte dei fornitori di servizi



AZ Groeninge, Leviy and Alpheios

Vebego Cleaning Service

Climex

JPC Samsic

OMNI Group

Mitie

Investimenti in formazione

CleanEvent

Breedweer Facilitaire Diensten

Iberlim

Markas

Swiftclean

Bidvest Noonan

Eccellenza nelle partnership cliente-appaltatore

The Mount Charles Group presso il tour del Trono di Spade

Derrycourt Cleaning Specialists presso il National Rehabilitation University Hospital

CSU e Avans University of Applied Science

JPC Samsic presso Regent’s Place

Principle Cleaning Services presso 22 Bishopsgate

Start-up dell’anno

CLEANSERV

Reliance

Cliezen

Sostenibilità – Best practice (Produzione)

Tork, un marchio Essity

Wepa Professional

Kimberly-Clark Professional

Evans Vanodine International

BioVate Hygienics

Sostenibilità – Best practice (fornitori di servizi)

Chamberlaine Cleaning Services

The Exclusive Services Group

Derrycourt Cleaning Specialists

Principle Cleaning Services

Cleanology

Impegno per la diversità e l’inclusione nella forza lavoro

Breedweer Facilitaire Diensten

Principle Cleaning Services

Cleanology

Bidvest Noonan

Migliore iniziativa per aumentare la visibilità del settore della pulizia

Lyreco UK & Ireland

Breedweer Facilitaire Diensten

Markas

Innovazione tecnologica dell’anno

Nexaro per NR1500

Reliance per Leopole

BioHygiene per the Biotech Water Soluble Paper Sachet

Leader dell’anno

Nick Winstone, BioVate Hygienics

Barrie Torbett, No Going Back

Diane van Dijk, CSU

Julie Chen, The Cheeky Panda

Astro nascente dell’anno

Bruno Alexandrino, Principle Cleaning Services

Christopher Telford, The Mount Charles Group

Kelsey Hargreaves, The British Institute of Cleaning Science (BICSc)

Max Reames, Peartree Cleaning Services

Sony Prajapati, Bidvest Noonan

Sandra Jekabsone, Derrycourt Cleaning Specialists

Corey Watts, CleanEvent Services

Michelle Marshall, editore di European Cleaning Journal e fondatrice dei premi, ha dichiarato: “Siamo lieti di svelare i finalisti del 2024. Ogni anno siamo sorpresi dall’alto livello delle candidature e quest’anno non fa eccezione. La giuria ha dovuto prendere decisioni difficili, ma siamo convinti che i finalisti del 2024 meritino di essere nella shortlist per il loro straordinario contributo al settore della pulizia e dell’igiene. Non vediamo l’ora di festeggiare con i finalisti e gli ospiti a Lisbona ad ottobre. L’evento si preannuncia come una serata indimenticabile che riunirà l’industria europea e come un’ottima opportunità di condividere le proprie storie di successo. Speriamo di vedervi in Portogallo!”.

Lucart Professional conferma il suo sostegno come sponsor principale per i prossimi tre anni, sottolineando la sua fiducia nell’ evento.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito web: www.echawards.com

È inoltre possibile seguire gli European Cleaning & Hygiene Awards su Twitter (@ECH_Awards) con l’hashtag #ECHA24 e sulla pagina LinkedIn di European Cleaning Journal.