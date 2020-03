ANIP-Confindustria: “Una nuova task force Covid-19, un aiuto per i Servizi in prima linea nell’emergenza”

“ANIP-Confindustria, l’associazione nazionale imprese di pulizia e servizi integrati di Confindustria, ha deciso di dotarsi di un apposito strumento per gestire l’emergenza in corso: è stata infatti istituita la task force Covid-19 per fornire un concreto supporto agli associati, alle imprese del comparto e all’intera filiera dei Servizi, sempre più strategici in questa emergenza coronavirus.

L’obiettivo della task force è di portare le numerose istanze delle imprese che in questo momento sono in prima linea nelle attività di sanificazione, igiene e pulizia all’attenzione dei diversi soggetti decisori, confindustriali, istituzionali e politici, ponendosi in una ottica di totale collaborazione con le strutture commissariali governative oggi deputate alla delicata gestione dell’emergenza.

Il gruppo di esperti lavorerà monitorando costantemente l’attività di governo e parlamento, nell’ambito di formazione e prevenzione, presidiando i canali di fornitura dei dispositivi di protezione individuale, di prodotti e strumentazione indispensabili alla prosecuzione dell’attività delle imprese che oggi hanno moltiplicato gli sforzi per garantire la salubrità del Paese, ma che stanno incontrando notevoli difficoltà nell’approvvigionamento”.

Lo annuncia in una nota il presidente di ANIP-Confindustria Lorenzo Mattioli.

http://www.associazione-anip.it/