Andrea Loro Piana rappresenterà Afidamp nei rapporti istituzionali con il mondo delle imprese di pulizia

Da sempre attenta alle relazione con il mondo delle imprese di pulizia, AFIDAMP ha deciso di rendere ancora più intensi ed efficaci i rapporti con questo fondamentale comparto del mondo del Cleaning Professionale, che rappresenta circa il 30% del fatturato per i distributori del settore (fonte Cerved_On, 2022).

A questo proposito l’organo Direttivo di AFIDAMP ha incaricato Andrea Loro Piana, Consigliere appena rieletto e titolare dell’azienda FALPI, di rappresentare l’associazione in tutti i rapporti istituzionali con il mondo delle imprese di pulizia.

Molto attivo nel Consiglio Direttivo e nelle attività associative, Loro Piana ha in programma, per il prossimo autunno, la visita alle associazioni delle imprese al fine di facilitare quella convergenza già in essere con AFIDAMP e di accelerare delle possibili sinergie.

“Sono onorato – ha dichiarato Loro Piana– che i colleghi del Consiglio abbiano voluto assegnarmi questo importante incarico che porterò avanti con il massimo impegno”.

La nomina viene a riconoscere una sensibilità e attenzione che Loro Piana ha sempre mostrato nei confronti del mondo delle imprese e che lo ha visto partecipare attivamente anche ai lavori del TIPS – Team Interassociativo Pulizie e Servizi – del quale AFIDAMP è stata associazione promotrice.