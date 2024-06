AFIDAMP, la forza propulsiva del comparto del cleaning professionale

Solidità e affiatamento. Sono queste le parole chiave che emergono dall’annuale assemblea ordinaria di AFIDAMP – Associazione fabbricanti italiani e distributori di attrezzature, macchine, prodotti e servizi per la pulizia professionale, che si è svolta il 25 giugno a Milano e nel corso della quale è stato approvato il Bilancio all’unanimità

Punto di forza dell’associazione, che vede crescere in maniera costante il numero delle imprese associate, è quella di essere sempre attiva, grazie alla grande partecipazione dei soci e alle molte attività che vengono messe in campo per vedere crescere le imprese del comparto del cleaning. Grazie alla capacità di fare network del consiglio direttivo in carica e alla volontà di tutti i soci di mettere a fattor comune le proprie esperienze, nei 12 mesi trascorsi dall’ultima assemblea, i progetti che hanno visto la luce sono stati moltissimi.

I lavori dell’Assemblea sono stati aperti dal Presidente Giuseppe Riello che ha sottolineato il grande lavoro compiuto dal consiglio direttivo e dalla segreteria. “Questo impegno costante – ha sottolineato Riello – permette ogni giorno di compiere passi avanti, in particolare a livello istituzionale, per fare sentire la voce del settore. L’anno che ci attende sarà caratterizzato da tanti nuovi progetti che affronteremo con il solito entusiasmo grazie all’impegno e al contributo degli associati che si sono rivelati preziosi e con i quali continueremo a promuovere il comparto del Cleaning professionale”.

Il Direttore Stefania Verrienti ha illustrato le linee lungo le quali si è attivata AFIDAMP, evidenziando come sia stato importante l’impegno e il supporto di ogni singolo associato, anche per dare vitalità alle molte collaborazioni istituzionali e accademiche, a livello nazionale ed europeo, che hanno visto l’associazione impegnata su diversi fronti. Tra le importanti iniziative a favore del comparto anche la collaborazione con Agenzia ICE alla recente edizione di Interclean, con il progetto Italian Golden Suppliers, improntato alla promozione del Made in Italy.

Intensa anche l’attività di aggiornamento normativo e non per i soci, che ha visto la realizzazione di numerosi webinar tecnici, e l’attività di divulgazione sui temi del cleaning in ambito fieristico e convegnistico, grazie alle molte collaborazioni con altri enti e associazioni di categoria.

“E’ un grande orgoglio – ha commentato Stefania Verrienti – vedere come il motore di AFIDAMP sia oggi ben funzionante, grazie alla collaborazione di tutti. Oltre al Presidente e al Consiglio direttivo in carica, che ringrazio per il proprio impegno e la dedizione, vorrei sottolineare il rapporto speciale che lega le aziende associate ad AFIDAMP. Questo coinvolgimento e partecipazione degli associati hanno permesso di lavorare su diversi nuovi temi che hanno dato origine a ben sette nuovi Focus Team in un solo anno”.

La parola è dunque stata data ai coordinatori dei gruppi di lavoro e Focus Teams perché spiegassero direttamente obiettivi e attività attualmente in corso.

Hanno preso la parola Andrea Loro Piana con una relazione sui progetti del GdL Attrezzature e sul Mondo Imprese; Francesco Pasquini per il GdL Carta; Matteo Marino per il GdL Chimici e il Focus Team Resari; Salvatore Inglese per il Focus Team Controllo; Simone Coccato per il GdL Macchine; Stefano Cappi per il Focus Team Vapore; Raimondo Aldrovandi per il Focus Team Macchine Autonome; Alessandro Panico per il GdL Affari Internazionali e i Focus Team Polveri Pericolose e Design Aspirapolvere; Stefania Verrienti per il Focus Team MEPA. Roberto Galli, Presidente del Comitato Esecutivo dei Distributori, ha sottolineato l’importanza del ruolo dei distributori associati all’interno di tutte le attività AFIDAMP grazie alla loro capacità di visione trasversale sul settore.

La coesione e la collaborazione tra i soci, la capacità di analisi del business e il confronto tra diverse esperienze hanno permesso ad AFIDAMP di elevare sempre più la qualità delle attività condotte. Ampia la gamma di nuovi servizi offerti alle aziende associate alcuni dei quali inclusi nella quota associativa altri in convenzione. Il progetto, che si realizza grazie alla partnership instaurata con società di consulenza di alto livello a loro volta entrate a far parte della compagine associativa, scaturisce dalla precisa volontà di agevolare le vie di penetrazione verso nuovi mercati, di fornire diverse prospettive di crescita e realizzare nuove opportunità di business rispondendo perfettamente alla mission dell’associazione tesa all’innalzamento qualitativo del mercato e alla diffusione del Made in Italy nel mondo..

Proprio in virtù delle molte attività e riunioni ospitate nella sede dell’associazione, AFIDAMP ha presentato ufficialmente un rigoroso Programma di compliance Antitrust, non solo per sé stessa e i suoi collaboratori, ma destinato anche ai suoi associati allorquando operino in quanto tali. Elemento centrale del programma di compliance antitrust è il Manuale Antitrust che costituisce uno strumento di consultazione ad uso e beneficio dei dipendenti e degli associati. Il consiglio direttivo ha inoltre deciso di nominare un ACO – Antitrust Compliance Officer – responsabile dell’attuazione del Manuale.

Nel corso dell’Assemblea è stato presentato anche un nuovo organo associativo, che vede AFIDAMP come capofila tra i fondatori. Si tratta di APICS l’Associazione dei Professionisti Italiani del Cleaning e della Sanificazione, all’interno della quale sarà costituito un albo di professionisti selezionati che andranno ad affiancare i RUP della pubblica amministrazione e supportarli nel conseguimento dell’art.1 del Nuovo Codice Appalti, garantendo i risultati tecnici auspicati. Un’iniziativa nata su idea del socio Gianni Tartari, nominato neopresidente di APICS.