Acquisti verdi, torna il Forum Compraverde Buygreen

Compraverde Buygreen, la nuova edizione della manifestazione di riferimento in Italia e in Europa per le politiche, i progetti, i beni e i servizi di Green Procurement, pubblico e privato, torna il 14 e 15 maggio a Roma.

L’Europa si trova davanti a sfide complesse ma anche a opportunità. Crisi energetiche, transizione digitale, sicurezza alimentare e climatica, dipendenza da risorse esterne: in questo scenario, il Green Deal europeo si conferma come la rotta strategica per costruire un’Unione più resiliente, equa e autonoma. Il Forum, promosso dalla Fondazione Ecosistemi, si terrà a Roma il 14 e 15 maggio e si svolgerà negli spazi WeGil, in Largo Ascianghi 5. Durante l’evento si affronteranno temi chiave come la transizione ecologica e digitale, la giustizia climatica, le nuove filiere industriali sostenibili, l’autonomia energetica e la centralità del lavoro verde.

Il Green Deal è il pilastro portante di questa transizione, e il Green Public Procurement (GPP) è lo strumento chiave per trasformare gli impegni in azioni concrete. Attraverso criteri ambientali ambiziosi, il GPP guida il mercato verso modelli produttivi più innovativi e responsabili, premiando le imprese che investono in un’economia circolare e inclusiva, a basse emissioni di carbonio e ad alto valore aggiunto.

Il nostro Paese è stato il primo in Europa ad aver reso obbligatorio il Gpp grazie al nuovo Codice degli appalti. Eppure, nonostante ciò, a nove anni dall’entrata in vigore, l’applicazione di CAM E GPP fatica a decollare in maniera strutturata. Nel 2023 su un campione di 126 amministrazioni pubbliche, tra cui 14 Centrali di Committenza Regionali, 64 enti gestori di 148 aree protette, 41 Asl e 7 Città metropolitane, l’indice medio di performance del campione indagato è pari al 62%, con un valore massimo del 79% raggiunto dai Comuni metropolitani e un minimo, pari al 56%, toccato dagli Enti gestori di aree protette. Campanello d’allarme sul monitoraggio degli acquisti: solo il 17% delle stazioni appaltanti effettua verifiche sul corretto uso dello strumento. Invece per il 98% delle amministrazioni pubbliche la conoscenza del GPP è una politica ritenuta necessaria per la sua giusta applicazione.

Il Forum Compraverde Buygreen si svolge sotto l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo e con il patrocinio e la partecipazione del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, della Regione Lazio e di Roma Capitale. Tra i partner principali Legambiente, il Coordinamento Agende 21 Locali Italiane, ALI – Autonomie Locali Italiane e Fairtrade Italia. A sostegno dell’iniziativa, un’ampia rete di enti pubblici, associazioni e organizzazioni che condividono l’obiettivo di rendere la transizione ecologica una realtà concreta, accessibile e condivisa.

L’ingresso è gratuito, previa registrazione.