A.I.D.P.I. rappresenta a ISSA PULIRE 2025 il pest management

A.I.D.P.I. rappresenterà il settore della disinfestazione a Issa Pulire 2025 con il “Disinfestando Pavilion”, dove esporranno aziende specializzate nel pest management professionale.

La fiera ISSA PULIRE 2025, in programma a Milano dal 27 al 29 maggio, si conferma un appuntamento imperdibile per il settore del cleaning, del facility management ma anche del pest management. Tra i protagonisti, A.I.D.P.I. (Associazione Imprese Disinfestazione Professionali Italiane) porterà il mondo della disinfestazione sotto i riflettori con il “Disinfestando Pavilion”.

Una vetrina strategica per il settore Quello nato nel 2023 tra Issa Pulire e A.I.D.P.I. è un sodalizio che ha dato ottimi risultati in termini di espositori presenti, affluenza di visitatoti e visibilità per un settore strategico qual è la disinfestazione; dunque, non poteva non proseguire anche per l’edizione del 2025. Gli espositori presenti nel Disinfestando Pavillion, grazie alla convenzione tra A.I.D.P.I. e Issa Pulire hanno potuto godere di condizioni molto favorevoli sia in termini di costi che di scelta degli spazi. Va evidenziato che per i fornitori di mezzi tecnici per il pest management la “piazza” di Milano in affiancamento alla più importante fiera del cleaning, che nella edizione 2023 ha fatto registrare oltre 20.000 visitatori, fornisce una visibilità e delle occasioni di contatto ineguagliabili.

Un punto di riferimento per operatori e aziende A.I.D.P.I. sarà presente nei tre giorni di fiera con uno stand, pronta ad accogliere, oltre che i propri associati, chiunque altro sia interessato al mondo della disinfestazione o che intenda avvicinarsi ad esso. Sempre di più il settore del cleaning professionale e del facility management in generale si integrano con le attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, ne segue una continua domanda di formazione e supporto per poter acquisire le competenze su tecniche operative tanto affini quanto diverse rispetto a quelle che si seguono nella gestione delle pulizie. Spesso, infatti, si tende a confondere i due settori, ma le pratiche differiscono profondamente sia negli aspetti operativi che nelle normative di riferimento. A.I.D.P.I. fornisce supporto per quanto riguarda l’adeguamento normativo e poi accompagna le aziende anche per quanto riguarda il supporto tecnico.

Formazione e aggiornamenti normativi Disinfestando 2025 sarà un’edizione speciale per gli associati di A.I.D.P.I. in quanto avranno a disposizione un’area dedicata dove svolgere la prima assemblea ordinaria del 2025, creando un momento d’incontro associativo abbinato a momenti di divulgazione quali: la neonata Norma UNI 11956 che stabilisce le regole per trasformare una azienda professionale di pest management in una azienda di pest management sostenibile; aggiornamenti e approfondimenti relativamente all’iscrizione al RENTRI (Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti) e gli adempimenti che comporta, chiarimenti relativi alla sicurezza con particolare riguardo alla così detta patente a punti. Un altro tema centrale sarà il percorso in corso presso il Ministero della Salute per la definizione del piano formativo dell’operatore “Trained Professional”, figura abilitata all’impiego di biocidi con specifiche competenze tecniche e normative.

Un’occasione da non perdere ISSA PULIRE 2025 si conferma un’opportunità irrinunciabile per gli operatori del pest management, che potranno aggiornarsi sulle ultime novità del settore e rafforzare la propria rete di contatti. A.I.D.P.I. invita tutti i professionisti, consulenti e aziende del settore a partecipare a questa tre giorni di crescita e innovazione.

https://www.aidpi.it/