Forum Pulire Digital Event

Forum PULIRE è un format multidisciplinare e interattivo, unico in Italia, organizzato da ISSA PULIRE NETWORK , la più grande piattaforma internazionale nell’ambito del cleaning e del facility management. Claim che accompagna il progetto sin dalla nascita: “Pulizia come Valore Assoluto”.

L’esperienza drammatica della pandemia causata dal Covid-19 ha fatto emergere chiaramente il valore e l’attualità della pulizia. Riconoscere l’importanza di settori strategici e vitali come il cleaning e i servizi integrati è oggi più che mai necessario.

Per ragioni tanto esplicite quanto prevedibili e soprattutto nella volontà di garantire a tutti i partecipanti condizioni di sicurezza assolute, Sarà una piattaforma altamente tecnologica, infatti, a ospitare la quinta edizione del Forum PULIRE, che per la prima volta si svolgerà in versione digitale. Una scelta che parte dall’emergenza che stiamo vivendo ma che è diventata, al contempo, una grande opportunità per rendere ancor più internazionale l’evento, in programma il 13, 14, 20 e 21 ottobre.

Forum PULIRE Digital Event nasce, infatti, dall’idea di ricreare in digitale l’esperienza del congresso fisico, trasferendo l’incontro in una vera e propria location digitale che offra sia la possibilità di fruire dei contenuti culturali che di garantire diverse modalità di interazione tra i partecipanti.

La scelta della piattaforma multimediale permetterà di abbattere i confini geografici e linguistici, eliminando anche il limite di presenze legato agli spazi fisici in cui finora si erano svolte le precedenti edizioni. Il sistema prevede la possibilità di seguire le conferenze plenarie, due per ogni giorno di incontri, in diretta con la traduzione in italiano e inglese e i sottotitoli anche in altre lingue.

Per gli espositori e Sponsor ci sarà anche un’opportunità in più, rispetto a quelle offerte dagli spazi “fisici”. Potranno disporre, infatti, degli showroom in 3D che riproducono le aree del proprio salone espositivo aziendale, con il vantaggio di poter mostrare tutta la gamma di prodotti in modo dettagliato e in totale sicurezza. L’area espositiva generale, invece, avrà al suo interno i loghi di tutti gli espositori e gli sponsor, con la possibilità di individuarli singolarmente grazie a un sistema di filtri. In questo modo si potrà interagire direttamente con l’espositore di proprio interesse creando un sistema di networking avanzato che, grazie agli strumenti di monitoraggio, permetterà di avere un riscontro immediato.

I temi al centro del dibattito di Forum PULIRE – Digital Event 2020 saranno Le Donne, Accoglienza e Appartenenza, Felicità, Strategie Distributive e nuovi modelli di Leadership, Progettare per il Pulito nei luoghi dell’accoglienza: ospedali, ristoranti, alberghi, scuole, ambiti nei quali negli ultimi mesi la pulizia ha rappresentato il presidio più efficace al contenimento del contagio.

Tra i relatori in Agenda pronti a calcare il palco virtuale della manifestazione, l’economista Giulio Sapelli, il conduttore Gerry Scotti e l’attore Luca Barbareschi, Massimo Artorige Giubilesi, esperto in sicurezza alimentare, l’antropologa Jenean Merkel Perelstein, il poeta Franco Arminio, Dirk Beveridge, business consultant e fondatore di Unleash, il musicista e Dj britannico Nick the Nightfly e molti altri. Invitati anche il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri e Walter Ricciardi, professore di Igiene all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. A coordinare le giornate d’intervento, Andrea Pancani, vicedirettore di TG La7.