Lotti più piccoli, tracciabilità totale:Consip pensa alla “riprogettazione”

(Tratto da GSA n.6, giugno 2017)

Basta maxi lotti, gare più trasparenti, tracciabili e a misura di PMI: è il nuovo corso Consip. Per la prima volta, in un documento diramato nei giorni scorsi, la centrale d’acquisto nazionale parla di “riprogettare il metodo con cui si impostano le gare” e della messa a punto di nuovi processi e criteri. Previsto anche il “tracking di gara”, per seguire le aggiudicazioni come il viaggio di un treno o di una raccomandata postale. Impianto condiviso con Anac.

