Zanzare in aree urbane: prevenzione, controllo e comunicazione

Lotta alle zanzare in aree urbane sì, ma consapevole e combattuta con i giusti strumenti e competenze professionali: se ne è parlato a Padova, in un evento di grande successo organizzato da Coop Triveneta. Il presidente De Blasio: “Imprescindibile l’attenzione all’ambiente, oltre alle giuste strategie di prevenzione e informazione”.

Con l’estate, ahinoi, tornano le zanzare. Un nemico temuto e fastidioso, che può provocare notevoli rischi per la salute e danni economici: basti pensare che i dati più recenti, a livello globale, parlano di oltre 6 miliardi “bruciati” soltanto a causa degli insetti invasivi, tra cui le zanzare giocano un ruolo di primissimo piano anche nella diffusione di gravi infezioni.

L’evento: prevenzione e controllo, con un occhio all’ambiente

Proprio da questo presupposto è partita l’idea dell’evento “Linee guida per il controllo delle zanzare nelle aree urbane. Prevenzione- Controllo- Strategia, organizzato dalla Cooperativa sociale di servizi Triveneta nella splendida cornice del resort “La Posa degli Agri” a Polverara (Padova).

Interventi di alto livello

All’appuntamento, che ha riscosso un grande successo di pubblico e addetti ai lavori, sono intervenuti relatori di alto profilo nel settore del Pest control, e in particolare del controllo delle zanzare. Il dibattito ha preso avvio dalle ordinanze con cui le autorità municipali indicano i corretti comportamenti e le azioni preventive.

Le indicazioni dei Comuni

Comportamenti responsabili, a cui si aggiunge la necessità di mantenere puliti e in perfetta efficienza gli impianti idrici. Ma soprattutto un’approfondita conoscenza dei prodotti, delle strumentazioni e del loro corretto impiego. Conoscenze e know how che solo i professionisti del settore detengono.

Perché affidarsi a professionisti

Lo ha sottolineato Cirillo Menini, consulente Aidpi – Associazione imprese disinfestazione professionale italiane nel suo intervento non a caso intitolato proprio “Attrezzature per il controllo delle zanzare – nozioni per un uso responsabile e consapevole”: una lunga e articolata disamina nella quale l’esperto ha preso in esame diversi prodotti larvicidi come pastiglie effervescenti e non, blocks (tavolette a lento rilascio), drops (capsule idrosolubili), granuli, liquidi in sospensione concentrata, liquidi pronto uso (a base siliconica o olii vegetali) e adulticidi (liquidi pronto uso e concentrati) mettendoli in relazione con i differenti ambiti di intervento e con le corrette modalità di impiego, con un occhio di riguardo per l’aspetto ambientale, irrinunciabile quando si lavora al servizio dell’ambiente e si utilizzano prodotti di natura chimica.

Coop Triveneta, fra competenze e sensibilità ambientale

La stessa Triveneta, del resto, va giustamente orgogliosa del proprio impegno e della propria strategia alla sostenibilità ambientale mediante. L’attenzione all’ambiente e alla biodiversità è sempre stato uno dei nostri principali focus aziendali, a partire dalla scelta dei prodotti da utilizzare alle scelte tecnico logistiche per lo svolgimento degli interventi di pest control, spiega De Blasio. La sostenibilità è un processo in costante evoluzione e per questo ci impegniamo costantemente alla ricerca e allo studio di nuove metodologie e sperimentazioni anche in campo aperto.

Passato, presente e…

Illuminante la presentazione dello stesso De Blasio, che ha esordito con una simpatica vignetta tripartita, con al centro un automobilista dietro il suo parabrezza:

“Nelle estati del 1990 o giù di lì, lo ricordiamo tutti, avevamo i parabrezza pieni di insetti. Oggi, lo vediamo, sono drasticamente diminuiti. Il rischio da evitare, però, è che da qui al 2050 (questo il senso della terza vignetta, in cui si vede l’auto rimasta sola senza conducente – non vi sia più nemmeno l’uomo). Ciò per dire che le nostre strategie di gestione dei parassiti e l’uso di molti pesticidi negli ultimi decenni hanno cambiato l’intero ecosistema e lo hanno reso meno adatto a molte creature per vivere la loro vita. Tossicità diretta, effetti non-bersaglio, effetti indiretti ed effetti residui mettono a rischio l’ecosistema.

Cosa fare per scongiurare i rischi?

“Anticipare il problema monitorando le situazioni, ci risponde De Blasio, informando in maniera corretta la popolazione e formare la stessa sia nella prevenzione delle infestazioni, ma anche nella gestione delle stesse senza ricorrere all’utilizzo di prodotti impattanti per l’ambiente e per l’ecosistema”.

Regioni, comuni e cittadini: come cambia il rapporto?

Bisogna anche dire che negli ultimi anni è cambiato, e non poco, il rapporto della pubblica amministrazione con il cittadino, anche in relazione agli aspetti ambientali. Lo ha ben messo in rilievo Anna Zanchi, dell’Ufficio Ambiente della Città di Mogliano Veneto. Si è passati da uno scenario, nemmeno troppi anni fa, in cui il rapporto era spesso vissuto in modo conflittuale (“Voi limitate la mia libertà personale, in casa mia faccio ciò che voglio” e via discorrendo) al nuovo piano regionale DGRV n. 389/2023 in cui “la comunicazione con la popolazione rappresenta un elemento fondamentale perché vengano applicate a livello individuale le misure comportamentali finalizzate al contrasto della diffusione dei vettori”.

La comunicazione innanzitutto

E ancora, “le autorità pubbliche devono adottare provvedimenti opportuni e adeguati per informare la comunità su natura, gravità ed entità di eventuali rischi legati ai vettori e sulle misure necessarie per prevenire, contenere o eliminare tali rischi. Occorre far capire alla cittadinanza che la prevenzione con interventi larvicidi è la strada migliore rispetto al riempire l’aria di prodotti chimici, nocivi pure alla salute umana. Il tutto predisponendo apposite campagne di sensibilizzazione”.

Esperienze sul campo

Più tecnici i contributi di Simone Martini di Entostudio, laboratorio che si occupa di consulenza entomologica per aziende produttrici di insetticidi e repellenti e Pubblica Amministrazione, che ha analizzato il Piano regionale per il controllo delle zanzare nelle aree urbane nella regione del Veneto, e di Fabrizio Montarsi, di SCS3 – Laboratorio di Parassitologia, Micologia ed Entomologia Sanitaria – Unità artropodi vettori e patogeni trasmessi, che è sceso più nel concreto con “Piani di monitoraggio e sorveglianza entomologica: esperienze e finalità”.

Best practices

Ci si è quindi concentrati su case studies concreti, ossia sulle esperienze sul campo, vere e proprie best practices che vedono protagonisti professionisti capaci di combattere gli agenti infestanti senza perdere di vista gli aspetti ambientali. Triveneta per esempio – dice De Blasio – riesce a rendicontare e controllare la tipologia e il quantitativo di prodotti utilizzati con l’ausilio di un gestionale attraverso il quale possiamo tracciare le attività degli operatori e ottimizzare i loro spostamenti, riducendo al minimo le emissioni.

La voce dei produttori

Non poteva mancare la voce dei produttori: tra le aziende in prima linea nell’offerta di soluzioni professionali c’è India by Indufarma, il cui ufficio tecnico è intervenuto all’evento per presentare le soluzioni efficaci e sostenibili della linea professionale. Al centro della riflessione, la ben nota Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile, con i suoi 17 goals e 169 target da raggiungere in ambito ambientale, economico, sociale e istituzionale entro appunto il 2030. “Si tratta di indicazioni che hanno validità globale e coinvolgono tutti i Paesi e le componenti della società, dalle imprese private al settore pubblico, dalla società civile agli operatori dell’informazione e cultura. Nico Nunziata di Pestnet, società di Zapi Group, ha presentato Pral-net: “E’ l’evoluzione della lotta alle zanzare” ha esordito. “Si tratta di un insetticida in microemulsione acquosa ad azione abbattente e residuale che si basa sul principio attivo della pralletrina”. Ancor più nel dettaglio, stiamo parlando di un principio attivo piretroide ‘‘fotolabile’’ che agisce per contatto interagendo molto velocemente con il sistema nervoso degli insetti, e garantendo un elevato valore abbattente”.

Un difficile equilibrio fra teoria e realtà pratica

Dunque, il mercato professionale c’è. Le ordinanze ci sono e il mercato professionale è pronto, ma tutto questo non risulta inutile a fronte di una realtà di mercato che è sempre più “selvaggia” e deregolamentata? “Manca un controllo efficace sul territorio all’interno dei comuni – commenta De Blasio – che rende il numero delle aziende che attuano una strategia di sostenibilità nettamente inferiore rispetto al potenziale. Informare e formare la popolazione è fondamentale ma è necessario che anche le aziende che si occupano dei servizi di disinfestazione vengano monitorate rispetto a una corretta applicazione delle normative”.

