Web Conference ANMDO: sessioni virtuali, temi attuali e concreti

(Tratto da GSA n.9, settembre 2020)

In epoca di emergenza Coronavirus anche il Congresso ANMDO si “virtualizza” e si trasforma in un’attesa “Web conference”, la prima nella lunga storia dell’Associazione. L’appuntamento è dal 16 al 19 novembre per discutere di “Direzione sanitaria nell’era Covid 19”, cercando di delineare le migliori “strategie innovative di intervento”.

Tutti gli eventi, lo stiamo vedendo, sono costretti a fare fronte all’emergenza Covid, ripensandosi, rimodulandosi e “cambiando pelle” anche con l’aiuto, stavolta veramente provvidenziale, dell’online. Ormai siamo abituati a call, meet, web conference e interi congressi e fiere in modalità “a distanza”.

La I “web conference” nella lunga storia ANMDO

Nemmeno ANMDO – la storica Associazione Nazionale Medici delle Direzioni Ospedaliere- poteva fare eccezione, e inaugura così la prima “Web conference” della sua lunga storia, in programma dal 16 al 19 novembre prossimi su una piattaforma dedicata. L’argomento principale, che dà il titolo all’evento, non poteva non avere a che fare con il Coronavirus, con l’importanza dell’igiene in sanità e con il delicato ruolo delle direzioni sanitarie in questo difficile scenario emergenziale. Si parlerà infatti della “Direzione sanitaria nell’era Covid 19. Strategie innovative di intervento”.

L’importanza dell’Igiene

Nel Congresso verrà particolarmente sottolineata la rivalutazione dell’Igiene e del medico igienista, in tutti i suoi campi di attività organizzativa e sanitario-assistenziale, di forza confermata nell’epidemia COVID in tutta la sua rilevanza e indispensabilità per affrontare correttamente aspetti organizzativi, assistenziali, comportamentali, tecnico-preventivi e di educazione sanitaria.

Tecnologie innovative

Il Congresso si propone, nelle varie Sessioni, mediante letture, relazioni, seminari, tavole rotonde, confronti diretti, di analizzare e riflettere sulle criticità emerse durante l’epidemia COVID e di evidenziare possibili strategie correttivo-innovative nell’ambito organizzativo-assistenziale ospedaliero e territoriale. A proposito di strategie innovative: sarà dato particolare risalto, anche attraverso il confronto con “esperti” delle varie tematiche, alle tecnologie informatico-informative (compresa la telemedicina), alla riorganizzazione della rete e delle attività ospedaliere, al rischio sanitario e responsabilità professionale e alle loro prospettive, all’aggiornamento di buone pratiche e linee guida, ai modelli di integrazione ospedale-territorio.

Modelli organizzativi nei servizi

Alcune Sessioni saranno specificatamente dedicate ai modelli organizzativi nell’ambito dei servizi ospedalieri e per la qualità delle cure. Verrà dato particolare risalto alle varie esperienze sia dei medici di Direzione sanitaria che dei giovani medici che si sono trovati in prima linea nell’emergenza Covid 19. Inoltre il Congresso, come di consueto, darà spazio alla presentazione di contributi scientifici sia in forma di Poster che di Comunicazioni orali.