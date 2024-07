Sessant’anni di Unger, un successo globale partito da un sogno

Sessant’anni di Unger, l’azienda fondata ad Amburgo da Henry Unger nel 1964 è oggi una multinazionale presente in 90 paesi, con sedi un Germania e Usa, ma non tradisce le proprie radici familiari. Tante le novità per celebrare lo storico anniversario: dalla prima gamma certificata per la sostenibilità al remake in chiave moderna di un tergivetro iconico.

Non c’è che dire: questi ultimi mesi sono stati ricchissimi di ricorrenze storiche, e non poteva mancare all’appello un marchio leggendario come Unger, che ha scritto pagine fondamentali nella storia del pulito in Europa e in tutto il mondo. E continua a farlo da sessant’anni tondi tondi. Un bel traguardo: la piena maturità di un’azienda che ha ancora molto da dire. E da dare al mercato.

Una storia di successi Dal 1964 la splendida realtà tedesco-americana, oggi divenuta una multinazionale, porta nei Cinque Continenti qualità e innovazione a partire dalla vocazione di sempre: la pulizia impeccabile delle superfici vetrate. Attualmente le sedi si trovano a Solingen (Germania) e nel Connecticut (Usa): la crescente attività su scala globale viene portata avanti da rivenditori specializzati in oltre 90 Paesi. Ma il compleanno, seppure storico, non è certo la scusa per… riposare sugli allori: non mancano infatti eccezionali novità.

L’intuizione nel 1964 Andiamo con ordine: esattamente 60 anni fa la filosofia di Henry Unger si è concretizzata nella fondazione dell’omonima impresa ad Amburgo: il giovane americano era riuscito a realizzare il suo sogno di affermare anche in Germania le più recenti innovazioni provenienti dagli Usa nel settore della pulizia delle finestre. Negli States, infatti, era già fiorita l’epoca dei grattacieli, con enormi superfici anche in quota tutte da pulire e manutenere alla perfezione. Una vera e propria “palestra” anche per il mercato europeo.

Migliorare la vita e il lavoro degli addetti Fin da subito l’obiettivo fu molto chiaro: migliorare la vita degli addetti alle pulizie di vetri ed edifici. Il capostipite dell’azienda era uno di loro e, grazie alla sua esperienza sul campo, sapeva esattamente di quali strumenti avessero bisogno i professionisti delle pulizie per rendere il loro lavoro più facile, efficiente e sicuro. E così, passo dopo passo, iniziò a progettare e a realizzare attrezzature professionali adeguate.

Efficienza, sicurezza e comfort Nello sviluppo e nel perfezionamento dei suoi utensili, il giovane Henry attribuiva grande importanza a migliorare l’efficienza e la sicurezza sul lavoro nonché al comfort di utilizzo per addetti alla pulizia di vetri e di edifici; e oggi l’azienda, che resta ben salda alle proprie origini e al proprio connotato familiare, è un fornitore “top” sul mercato mondiale di articoli per la pulizia professionale.

Prodotti iconici… Del resto Unger non ha mai smesso di proporre prodotti di riferimento, come abbiamo avuto modo di vedere anche all’ultimo Interclean Amsterdam. In questi sei decenni ha saputo letteralmente rinnovare il settore della pulizia professionale di vetri ed edifici proponendo novità più pratiche, sicure ed efficienti senza perdere di vista i principi di innovazione, qualità, fiducia e assistenza ai clienti. Con molti prodotti iconici: fra i tanti ricordiamo ErgoTec® Ninja, i sistemi di pulizia con acqua pura HydroPower DI e RO, come anche il sistema di aste idriche nLITE®.

…e interessanti novità Parlavamo di novità: recentissimo e di grande interesse è l’assortimento Green Label con i primi prodotti certificati sostenibili, realizzati con grande attenzione alla qualità ma anche alla responsabilità nei confronti di uomo e ambiente. Senza tralasciare il nuovo nLITE® PowerPad e il VisaVersa® Pro reinventato per l’occasione. “Il viaggio di Unger è cominciato 60 anni fa da una “visione”, e ora il nostro successo è globale” dichiara Jochen Wagener, Vice President Global Window Cleaning Category Management di Unger Germany. “Ne siamo molto orgogliosi e non ci stancheremo mai di puntare costantemente alle migliori soluzioni di pulizia per ottenere risultati ottimali. Anche nei prossimi sessanta e oltre continueremo a sviluppare prodotti che portino vantaggi concreti agli addetti.”

Green Label: la gamma sostenibile, affidabile, innovativa Merita un approfondimento il tema della sostenibilità, grazie al lancio della prima linea di prodotti Unger certificati in tal senso, senza però scendere a compromessi in termini di qualità e prestazioni. Con la gamma Green Label l’azienda presenta i primi prodotti certificati sostenibili per la pulizia “classica” di vetri. Oltre alle gomme per lavavetri e ai tergivetri Green Label, presentati già nell’autunno 2023, i prodotti includono ora anche una guida e un supporto per lavavetri, un secchio e un liquido.

L’inconfondibile design verde-blu Questi prodotti si riconoscono facilmente per il loro speciale design verde-blu, che li contraddistingue in modo evidente. “Attualmente offriamo sei prodotti certificati sostenibili”, prosegue Wagener. “Ma questo è solo l’inizio: puntiamo a una gamma completa per mantenere alto il nostro livello di responsabilità aziendale e aiutare i professionisti della pulizia a offrire servizi più rispettosi dell’ambiente e guadagnare in competitività”.

Sicurezza certificata I prodotti Green Label riportano il certificato FSC™ e/o il “Cradle to Cradle Material Health Certificate™”o l’Ecolabel UE, a seconda delle risorse utilizzate. Il primo attesta che i materiali sono frutto di raccolti secondo rigorosi principi ecologici e sociali e provengono da una silvicoltura sostenibile, come la gomma naturale utilizzata per i lavavetri Green Label. Il “Cradle to Cradle” analizza e valuta tutte le sostanze chimiche utilizzate nella catena del valore in relazione ai rischi per la salute e l’ambiente, mentre l’Ecolabel UE contraddistingue i prodotti che hanno un minor impatto ambientale rispetto a prodotti analoghi. L’azienda è anche titolare del certificato di sostenibilità EcoVadis Bronze e si impegna per creare un futuro all’altezza delle nuove generazioni.

VisaVersa® Pro: perfetta pulizia dei vetri Ma non è certo finita qui: c’è infatti anche spazio per un “remake” leggendario. Con VisaVersa® Pro l’azienda presenta una nuova edizione del suo inossidabile tergivetro 2in1, brevettato dal 1989. Alla base c’è l’innovativo concetto di pad, con impugnatura ergonomica e nuova clip di chiusura: il tutto definisce nuovi standard significativi in termini di efficienza, comfort e flessibilità nella pulizia dei vetri.

Così si ottimizza un prodotto leggendario Il pratico utensile fa risparmiare tempo e denaro ai professionisti, poiché svolge le due fasi di lavaggio e asciugatura nello stesso modo, senza costringere l’operatore a passare da un utensile all’altro con grande dispendio di tempo. Ciò che rende la nuova versione diversa dalla classica è una serie di importanti migliorie: innanzitutto un leggero pad in microfibra sostituisce il precedente lavavetro pesante; in questo modo, l’utensile pieno di soluzione detergente è notevolmente più leggero e comodo da maneggiare. Poiché il pad ha un’alta capacità di assorbimento dell’acqua, il sistema offre un elevato raggio d’azione. Inoltre il pad convesso mantiene una grande superficie di contatto con il vetro.

Impugnatura ergonomica per migliorare il lavoro Unger ha inoltre dotato il prodotto dell’impugnatura ergonomica ErgoTec® Xl comprendente due componenti, affinché i professionisti possano utilizzarla ancor più comodamente come utensile manuale: il design consente di lavorare più a lungo senza stancarsi e garantisce una presa salda anche a mani bagnate. Per le massime prestazioni in altezza, è compatibile con tutte le aste telescopiche Unger. Invece di smontare il lavavetri per sostituirlo poi con il tergivetro, l’asta viene semplicemente girata per risultati di pulizia perfetti. Inoltre, grazie a una nuova clip di chiusura, il lavavetro e il tergivetro possono essere separati e utilizzati singolarmente.

Una campagna di comunicazione mirata Dulcis in fundo, una campagna di comunicazione dedicata. Per il 60° è prevista una nutrita serie di iniziative di comunicazione e attività mirate: fra queste vi saranno pagine dedicate, un video sulla storia di successo di Unger, simpatiche interviste con addetti alla pulizia di vetri e di edifici da tutto il mondo. Ancora: un kit limited edition per i 60 anni dell’azienda, streetwear alla moda per addetti alla pulizia di vetri e di edifici e molte altre proposte e sorprese tutte da vedere e… vivere.

www.ungerglobal.com