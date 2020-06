Se il pericolo è nell’aria…

(Tratto da GSA n.4, aprile 2020)

E’ appurato che la diffusione del virus avviene soprattutto per via aerea. Per questo è fondamentale il ruolo di chi garantisce la qualità dell’aria. E chi meglio degli specialisti di Aiisa, l’Associazione Italiana Igienisti Sistemi Aeraulici? La parola al presidente Gregorio Mangano.

