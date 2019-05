“Sblocca cantieri”, cosa cambia per i servizi?

(Tratto da GSA n.5, maggio 2019)

Il decreto legge 18 aprile 2019 n. 32 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici” (il cosiddetto “Sblocca Cantieri”), ha apportato importanti modifiche alla disciplina dei contratti pubblici, con diverse novità anche per le imprese di pulizia/ servizi integrati/ multiservizi.

CLICCARE PER LEGGERE L’ARTICOLO