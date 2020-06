Sangalli: “Serve un piano di ricostruzione generale”

“Ma per ora non si vede nemmeno all’orizzonte”. Carlo Sangalli, Presidente di Confcommercio Imprese per l’Italia, si dice preoccupato per la mancanza di visione e le complicazioni burocratiche che impediscono alla liquidità di arrivare rapidamente alle imprese. “L’emergenza ha chiarito quanto siano essenziali i servizi di igiene degli ambienti, il percorso verso la nuova normalità vedrà protagoniste le imprese del cleaning”.

CLICCARE PER LEGGERE L’INTERVISTA