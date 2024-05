Robert Stelling promette un’Interclean 2024 da record!

Robert Stelling, Director Professional Cleaning & Hygiene presso RAI Amsterdam rivela a GSA le anticipazioni sulla prossima edizione, un palcoscenico unico per l’industria del cleaning professionale globale.

L’attesa è finta per Interclean Amsterdam 2024, che apre i battenti dal 14 al 17 maggio. Abbiamo intervistato Robert Stelling, Director Professional Cleaning & Hygiene presso RAI Amsterdam, per esplorare le aspettative e le novità della prossima edizione, che si preannuncia come la più grande di sempre, riunendo i leader tradizionali di mercato e le aziende innovative. Si evidenziano l’entusiasmo e le aspettative per l’evento, che si preannuncia come un’occasione unica per esplorare le innovazioni, i trend di mercato e per ampliare le proprie reti professionali nel settore delle pulizie e dell’igiene a livello globale. Dal numero di espositori, alle novità, agli eventi e agli awards in programma, scopriamo cosa rende questo evento un’opportunità imperdibile per l’industria mondiale del cleaning professionale.

Quali sono le aspettative per Interclean Amsterdam 2024 in termini di partecipazione e dimensioni dell’evento?

Interclean Amsterdam 2024 sarà un’edizione da record! Sarà la più grande esposizione di sempre, superando l’edizione record del 2018, il che significa che siamo tornati ai livelli pre-Covid. Siamo anche molto orgogliosi che tutti i leader tradizionali di mercato e i grandi brand, ma anche le nuove e giovani aziende innovative del settore, siano tutti presenti e partecipanti.

Quanti visitatori si prevede di avere per l’evento e da quali parti del mondo?

Miriamo a 30.000 visitatori provenienti da tutto il mondo. È entusiasmante vedere quanti espositori, partner e associazioni invitino i loro clienti, il loro network e i collaboratori. Ovviamente abbiamo anche noi stessi messo in campo una grande campagna promozionale: Amsterdam diventerà veramente la capitale globale del cleaning professionale a maggio!

Quali sono i trend di mercato per il 2024?

Nell’ultimo anno abbiamo parlato con molti espositori, visitatori e associazioni di settore per conoscere la loro visione su dove sta andando l’industria e quali sono i trend attuali – ma soprattutto come questi influenzeranno l’industria stessa. Sulla base di questi feedback, abbiamo identificato tre topics chiave di mercato, che giocheranno un ruolo importante a Interclean Amsterdam: Dati e Digitalizzazione, Sostenibilità, Salute e Igiene.

Qual è l’innovazione o il tema più importante dell’esposizione di quest’anno?

Un elemento nuovo e importante di questa edizione è la creazione di un’esperienza dal vivo per mostrare il futuro del settore delle pulizie e dell’igiene. L’apertura di Interclean Amsterdam vedrà una presentazione speciale sull’indispensabile trasformazione del settore da parte di German Ramirez. Oltre agli affari, vogliamo garantire un ambiente piacevole e divertente con più opportunità di networking e il programma di intrattenimento Interclean Social Club, con musica dal vivo, spettacoli e quiz. I tre argomenti chiave menzionati sopra saranno riproposti in tre teatri all’interno dell’esposizione, perché è facile parlare di questi argomenti, ma vogliamo anche dare un contributo prezioso al pubblico su come il loro business è influenzato dai trend. E come possono i nuovi prodotti, le innovazioni e l’esposizione aiutare?

Quali eventi e awards saranno celebrati durante Interclean Amsterdam?

Oltre agli eventi già menzionati, sono orgoglioso di ospitare il Global Executive Summit della World Federation of Building Service Contractors, che vedrà la partecipazione di molti rappresentanti di alto livello delle aziende di pulizia. Avremo anche la 3a edizione dell’Healthcare Cleaning Forum sulla prevenzione delle infezioni in ambienti sanitari. E naturalmente il Premio per l’Innovazione di Amsterdam. Nell’ultima edizione, abbiamo cambiato da premi “specifici per il prodotto” a premi tematici, e questo è stato mantenuto. Cerchiamo ora, ad esempio, l’innovazione più sostenibile, invece della macchina più innovativa. Questo aiuta immediatamente la Giuria nella ricerca di prodotti che hanno davvero un impatto sull’industria. Nei contributi, abbiamo visto anche ricorrere i tre topics prima evidenziati, dalle innovazioni robotiche, alle nuove soluzioni sostenibili, ma anche alle innovazioni che avranno davvero un impatto nel facilitare la creazione di un ambiente più igienico. È entusiasmante anche il fatto che abbiamo una nuova categoria di premio – assegnata dall’asset più importante dell’industria: le persone. Il nuovo Premio ‘ Cleaners’ Choice Award ’ sarà selezionato e consegnato da un gruppo di operatori del settore, in base a quale innovazione li aiuterà maggiormente nella loro quotidianità.

Quali saranno le opportunità di networking durante l’evento?

Molti degli eventi descritti sopra offriranno ai visitatori molte opportunità di networking, specialmente l’Interclean Social Club – un ottimo modo per concludere la giornata e incontrare nuovi e vecchi amici del settore mentre si gode della musica o degli spettacoli, o partecipare insieme a un quiz. Ci siamo assicurati che ci siano molte location per il networking negli spazi dell’esposizione, oltre a tutti i tipi di strutture di ristorazione per tutti i gusti.