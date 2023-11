Raccolta e gestione dei rifiuti in hotel: una best practice

Una case history che farà scuola ci porta direttamente nella splendida Castellammare del Golfo (Trapani), dove il Marina di Petrolo Hotel & SPA, in sinergia con la green tech internazionale Cyrkl, ha applicato con successo un progetto nell’ambito del programma ECO-TANDEM Biz, con finanziamenti europei. Una soluzione che parte dalla dettagliata analisi dei problemi e passa attraverso un impegno “corale”.

Mare e montagne, storia e futuro. È tra questi estremi che si colloca una vera “perla” della Sicilia occidentale: parliamo di Castellammare del Golfo, l’antica Emporium Segestanorum, la cui vicenda storica ha attraversato secoli di culture, scambi, commerci e dominazioni, dai Greci agli Arabi, dai Normanni ad Angioini e Aragonesi.

Una “perla” fra mari e montagne

Oggi la località, circa 15mila abitanti alle pendici del complesso montuoso di Monte Inici, fa parte del Libero Consorzio Comunale di Trapani e dà il nome allo splendido golfo prospiciente. Proprio qui, in pieno centro storico, troviamo il bellissimo Marina di Petrolo Hotel & SPA, che si conferma struttura all’avanguardia in grado di far coesistere gli echi della storia con le più recenti innovazioni in tema di gestione alberghiera a trecentosessanta gradi. Con una parola d’ordine su tutte: responsabilità.

La collaborazione con Cyrkl

Proprio in quest’ottica si colloca la collaborazione con Cyrkl, realtà internazionale del green tech, in un progetto nato nell’ambito del programma ECO-TANDEM Biz, finanziato dall’UE, con l’obiettivo di individuare soluzioni per ottimizzare la raccolta e la gestione dei rifiuti e promuovere l’uso di materiali riciclati e sostenibili. In estrema sintesi: per ogni flusso di rifiuti, Cyrkl ha fornito almeno una potenziale soluzione per aiutare l’hotel a ridurre la quantità di rifiuti prodotti.

Una sfida, con il contributo di tutti

Come ben sappiamo l’impatto ambientale di un hotel ha molte sfaccettature e molti aspetti da tenere in considerazione. Non dipende infatti solo dalle attività e dai servizi forniti dal personale: una parte significativa, ad esempio, è attribuibile alle azioni degli ospiti. Ebbene, proprio al fine di ridurre la propria impronta ecologica, il Marina di Petrolo ha deciso di cercare soluzioni volte a promuovere l’adozione di pratiche sostenibili, sia da parte dei dipendenti che degli ospiti, in virtù del fatto che l’impegno collettivo rappresenta la base fondamentale per ottenere risultati significativi nel campo della sostenibilità.

Una struttura articolata

Cerchiamo di vederci più chiaro, iniziando dalla descrizione dettagliata della struttura. L’hotel dispone di 19 camere, con una capacità totale di 50 posti letto. Gli ospiti possono usufruire di un bar, di una sala colazioni e di un’area spa. In un edificio adiacente troviamo anche 11 appartamenti (per un totale di 44 posti letto), tutti dotati di cucina e macchina per il caffè. Nell’area esterna, gli ospiti possono usufruire di una piscina, di un secondo bar e di un accesso diretto a una caletta. Si tratta quindi di una struttura piuttosto articolata, ed è per questo che grande attenzione è stata dedicata, sin dall’inizio, alla fase di progettazione, preceduta da una disamina dettagliata delle criticità in essere.

Le criticità da affrontare

A questo proposito, il team di Cyrkl ha avuto l’opportunità di visitare l’hotel per identificare alcune sfide da affrontare per migliorare l’impatto ambientale della struttura. Tra gli esempi: le camere non avevano spazio sufficiente per ospitare un numero maggiore di cestini; mancavano informazioni sul consumo di acqua derivante dal frequente cambio di asciugamani e lenzuola, nonché istruzioni chiare sul corretto smaltimento dei diversi tipi di rifiuti nell’area di raccolta.

Monouso, non sempre sono indispensabili

Veniamo ai prodotti monouso: una quantità significativa di rifiuti veniva generata dall’uso di questa tipologia di prodotti nei bagni e nelle camere da letto, oltre che nella sala colazione e nella cucina. Senza contare che negli appartamenti, gli ospiti si occupano in autonomia della pulizia della cucina e delle camere, con conseguente aumento dei rifiuti prodotti; inoltre, i rifiuti generati dalla SPA venivano smaltiti come rifiuti indifferenziati. Tutti aspetti migliorabili.

Dalle camere alla SPA, le opportunità di miglioramento

Ciò premesso, è indispensabile saper vedere nelle criticità altrettante occasioni per migliorarsi. Non a caso il motto di Cyrkl è “da rifiuto a risorsa”. Proprio in questo spirito, del resto, l’hotel aveva già effettuato notevoli investimenti per promuovere la sostenibilità. In particolare, era già stato realizzato un impianto fotovoltaico, accanto a un impianto solare termico e a stazioni di ricarica per veicoli elettrici. Inoltre, sia nella sala colazioni che in cucina erano già in atto pratiche di raccolta differenziata dei rifiuti, compreso il corretto smaltimento dei fondi di caffè, utilizzati come fertilizzante per le piante.

Dalla marmellata ai pannelli, c’è proprio tutto!

Ma, lo sappiamo, si può sempre migliorare. Ed ecco alcune fra le nuove aree di miglioramento, individuate dagli esperti di Cyrkl, su cui concentrarsi per raggiungere obiettivi ancora più ambiziosi: trovare alternative sostenibili a tovaglioli e bicchieri monouso; sostituire le creme e le marmellate, precedentemente servite in porzioni monouso confezionate in plastica, con soluzioni più ecologiche; implementare nuovi approcci per consentire agli ospiti degli appartamenti di gestire autonomamente i propri rifiuti; migliorare la gestione dell’area di raccolta dei rifiuti; installare pannelli informativi per sensibilizzare i clienti sulle buone pratiche di sostenibilità.

I risultati

L’azienda ha offerto un supporto completo per promuovere un significativo cambiamento verso la sostenibilità all’interno della struttura. Partendo da una valutazione generale, sono stati forniti suggerimenti e pratiche mirate per raggiungere gli obiettivi del progetto, dando sempre la priorità a prodotti certificati o realizzati con materiali riciclati. E i risultati non sono mancati, all’insegna del coinvolgimento degli ospiti, anch’essi divenuti parte attiva per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. In un dettagliato rapporto vengono presentate le principali soluzioni volte a mitigare l’impatto ambientale dell’hotel, Cyrkl ha fornito l’assistenza nell’implementazione di queste pratiche. Eccole, nello specifico.

Camere e alloggi

Nelle camere e negli alloggi privati sono state introdotte informative che descrivono il corretto smaltimento dei rifiuti per garantire un’adeguata raccolta differenziata. Inoltre, vengono illustrate le iniziative adottate per una gestione sostenibile dell’acqua, inclusa la potabilizzazione e la sanificazione, nonché l’approvvigionamento e la gestione responsabile dell’energia elettrica mediante l’utilizzo di tecnologie come il fotovoltaico, il solare termico e il controllo del riscaldamento e del raffreddamento.

Infografica sul consumo di acqua

Non si poteva certo ignorare il problema del consumo d’acqua dovuto alle frequenti operazioni di lavaggio asciugamani e biancheria: per questo la sostituzione frequente degli asciugamani e delle lenzuola è stata scoraggiata attraverso un’infografica sul consumo di acqua associato a tale pratica, per incoraggiare il riutilizzo al posto di richiedere un cambio quotidiano; l’efficacia di queste soluzioni informative è ancora in fase di monitoraggio. Nei bagni, i prodotti e i saponi monouso sono stati sostituiti con flaconi personalizzati riutilizzabili forniti dall’hotel. Inoltre, in luogo delle bottiglie di plastica sono state poste bottiglie di vetro contenenti acqua microfiltrata, accompagnate da un messaggio informativo sull’importanza di ridurre i rifiuti in plastica.

Prodotti Ecolabel e professionali

Anche i prodotti di pulizia fanno la loro parte, e più professionali sono, come diciamo da tempo, meglio è. Per quanto riguarda i prodotti per la pulizia negli appartamenti, sono stati sostituiti con prodotti professionali altamente efficienti e certificati Ecolabel. Tali prodotti sono forniti in sacchetti con un efficiente sistema di dosaggio automatizzato, riducendo notevolmente i rifiuti grazie all’utilizzo di sacchetti compatti e flaconi spray riutilizzabili. Inoltre, le capsule del caffè usa e getta sono state ottimizzate attraverso l’uso di un apri-capsula per separare il contenuto del caffè e impiegarlo come fertilizzante per il terreno.

Cucina e sala colazione, ce n’è anche per loro

Non manca uno sguardo attento all’area di preparazione e fruizione dei cibi. In sala colazione le confezioni di plastica monouso di creme e marmellate sono state eliminate e sostituite con prodotti biologici di alta qualità in barattoli di vetro; le bustine monouso di sale e zucchero sono state sostituite con saliere e zuccheriere; tovaglioli e tovagliette monouso sono stati sostituiti con prodotti riutilizzabili e facilmente lavabili; i bicchieri di plastica monouso sono stati sostituiti con bicchieri di plastica riutilizzabili ricavati da bottiglie riciclate, riducendo così i rifiuti sia all’interno che all’esterno dell’hotel ed evitando l’accumulo di plastica nelle discariche; sono state eliminate le cannucce di carta.

Nella SPA

Passiamo agli altri locali dell’hotel, dove anche i dettagli hanno la loro grande importanza: nella SPA si sta valutando la possibilità di sostituire la ceretta tradizionale con quella brasiliana, che non necessita di strisce di tessuto, contribuendo così alla riduzione dei rifiuti. È stata introdotta una copertura vegetale per separare l’area della piscina interna da quella esterna, in modo da proteggere dal vento e contribuire all’assorbimento di polveri sottili e CO2.

Il rapporto col territorio

Ma si guarda anche oltre la soglia dell’albergo, per inserirsi in modo ancor meno impattante in un vero e proprio paradiso storico e naturalistico. In particolare, sono state incoraggiate collaborazioni con aziende locali per promuovere la mobilità sostenibile, come l’uso di monopattini, biciclette, scooter e automobili elettriche. Ulteriori collaborazioni possono essere avviate con associazioni dedicate alla tutela dell’ambiente e alla conservazione delle spiagge.

Un tesoro… dall’acqua piovana

Se ciò non bastasse, si sta valutando l’integrazione di un sistema di raccolta delle acque piovane, dotato di processi di filtrazione e trattamento fisico. Questo sistema mira a rendere l’acqua piovana utilizzabile in varie attività (escluso il consumo umano), riducendo così la dipendenza dalle fonti tradizionali e promuovendo una gestione sostenibile delle risorse idriche. Non ultima, poi, la possibilità di ottenere certificazioni di sostenibilità esaminando i requisiti richiesti.

La sensibilizzazione di ospiti…

Sensibilizzare gli ospiti sulla tematica della sostenibilità significa innescare un effetto a catena di cambiamenti positivi, in quanto essi possono contribuire attivamente ai nostri obiettivi, adottare pratiche sostenibili e uno stile di vita attento all’ambiente, generando così un impatto duraturo anche al di là del loro soggiorno.

… e personale interno

Infine, attraverso programmi di formazione specifici, gli esperti di gestione dei rifiuti di Cyrkl si sono impegnati nel sensibilizzare il personale sui temi della sostenibilità, fornendo loro gli strumenti necessari per adottare misure adeguate. La formazione e l’addestramento del personale svolgono un ruolo essenziale nella creazione di una cultura condivisa di impegno e sviluppo sostenibile.

L’importanza di condividere obiettivi

La sinergia… fa la forza: quando tutti i membri del team condividono gli stessi valori, è possibile raggiungere gli obiettivi desiderati e perseguire risultati ancora più ambiziosi. La collaborazione tra Cyrkl e il Marina di Petrolo Hotel & SPA ha permesso di affrontare con successo le sfide della sostenibilità su più livelli. Migliorando l’infrastruttura dell’hotel, sensibilizzando gli ospiti e istruendo il personale, il progetto ha registrato progressi significativi verso una maggiore sostenibilità. Un impegno “corale” che ha permesso di ottenere un impatto duraturo che si estende ben oltre l’hotel, invitando ospiti e addetti ai lavori del settore ad abbracciare uno stile di vita più attento all’ambiente e più responsabile.