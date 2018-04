Qualità dell’aria, il ruolo del CVI in sanità

(Tratto da GSA n.4, aprile 2018)

La qualità dell’aria è importantissima in sanità: l’inquinamento degli ambienti confinati costituisce un fattore determinante per la salute, ed è un rischio non tenerlo presente. Ecco perché diventa strategica la figura del CVI (Certified Ventilation Inspector), promossa da Aiisa. Questo professionista ha il compito di valutare la salute igienica dei sistemi aeraulici. Si attende il 10° ANAM, in programma a maggio a Verona.

