Microplastiche nei detergenti, semaforo rosso dall’Europa

(Tratto da GSA n.11, novembre 2018)

Entro il 2020 mai più microplastiche nei prodotti per la pulizia: è quanto richiesto il 13 settembre scorso dall’Europarlamento, che nell’ambito di un Piano complessivo per l’economia circolare ha dichiarato guerra alle microparticelle polimeriche che sono sempre più diffuse nei mari e sulle coste e provocano ingenti danni all’ecosistema. Intanto sono già in essere iniziative legate all’Ecolabel, come sottolinea l’esperto Paolo Fabbri di Punto 3.

