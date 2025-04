ISSA PULIRE 2025: le novità dell’edizione ormai alle porte

ISSA PULIRE, la fiera internazionale di riferimento per il settore della pulizia professionale, si prepara a un’edizione più ricca e innovativa che mai. In programma dal 27 al 29 maggio 2025 a Fieramilano Rho, l’evento accoglierà 108 nuovi espositori e introdurrà nuovi segmenti industriali, tra cui componentistica, gestione dei rifiuti e gestione dei parassiti, registrando oltre il 90% dello spazio espositivo occupato.

A confermare il crescente successo della manifestazione, a due mesi dall’apertura, la partecipazione di espositori internazionali ha registrato un aumento significativo del 29,8% rispetto alla precedente edizione del 2023. Le registrazioni dei visitatori stanno crescendo a ritmo veloce, con oltre 1.500 iscrizioni già confermate appena una settimana dopo l’apertura delle vendite dei biglietti, un dato senza precedenti.

Le novità di questa edizione ISSA Pulire rappresenta un appuntamento fondamentale per aziende, professionisti e innovatori, offrendo una panoramica completa sulle ultime tecnologie e soluzioni per il cleaning professionale e la sanificazione. L’edizione 2025 si preannuncia ancora più ricca di contenuti e opportunità, con un’ampia esposizione di prodotti e servizi, eventi speciali e un programma formativo di alto livello. L’obiettivo è creare un punto di incontro tra domanda e offerta, promuovendo lo sviluppo del settore e offrendo strumenti concreti per affrontare le nuove sfide del mercato. Tra le novità di questa edizione, particolare attenzione sarà rivolta a comparti quali componentistica, gestione dei rifiuti e gestione dei parassiti, che si affiancano alle tradizionali categorie espositive, tra cui macchine e attrezzature per la pulizia, prodotti chimici, dispositivi di protezione individuale e servizi per la sanificazione. L’evento offrirà anche un’importante occasione di networking, con la possibilità di stringere collaborazioni e ampliare la propria rete di contatti a livello internazionale. I visitatori avranno inoltre accesso a eventi esclusivi, come l’Hackathon, che premierà le migliori soluzioni tecnologiche per il settore, e il Product of the Year ISSA Pulire 2025, che valorizzerà le innovazioni più significative del mercato.

La seconda edizione di Hackathon all’insegna dell’intelligenza artificiale Uno degli eventi più attesi di ISSA Pulire 2025 è l’Hackathon, una competizione che coinvolgerà studenti universitari chiamati a sviluppare soluzioni innovative basate sull’Intelligenza Artificiale per migliorare le pratiche di pulizia professionale. L’evento si terrà il 28 maggio 2025 e metterà in palio premi fino a 3.000 euro per le squadre vincitrici. Un’occasione unica per connettere giovani talenti e aziende del settore, favorendo lo sviluppo di idee destinate ad introdurre nuove soluzioni e nuovi paradigmi nel comparto. Gli studenti universitari saranno organizzati in gruppi di 3/6 ragazzi, per un massimo di 10 squadre. Le squadre riceveranno un problema da risolvere basato su esigenze reali. Prima e durante l’evento gli studenti saranno assistiti da uno o più tutor, che risponderanno ad eventuali domande o dubbi, e potranno accedere alla manifestazione fieristica già dal 27 maggio per visitare in autonomia gli stand espositivi dai quali trarre spunto per creare il proprio progetto. Ciascun gruppo presenterà il proprio elaborato ad una giuria internazionale, che decreterà i vincitori. Il concorso è sostenuto da sponsor di prestigio, tra cui Hagleitner (Diamond Sponsor), Cummins, Idrobase, e I-Team (Team Sponsor).

Product of the year, istituita una menzione speciale dei visitatori Un altro appuntamento imperdibile è la premiazione del Product of the Year ISSA Pulire 2025, che riconoscerà i migliori prodotti e soluzioni presentati in fiera. Le candidature sono aperte dal 3 marzo al 4 aprile 2025, mentre la cerimonia di premiazione si svolgerà il 29 maggio. Le categorie premiate includeranno macchine, attrezzature, dispositivi elettronici, prodotti chimici, carta e sistemi software. In questa edizione i visitatori tornano ad essere protagonisti con le loro scelte. È stata infatti istituita una menzione speciale, chiamata People’s Choice Mention, assegnata dal pubblico. Nove sono le categorie che possono partecipare, ovvero macchine, accessori, dispositivi meccanici, elettrici ed elettronici, attrezzature, prodotti chimici, carta- fibre- panni, sistemi, software, servizi. Possono essere iscritti alla competizione prodotti introdotti sul mercato tra il 1° gennaio 2024 e il 30 marzo 2025. Dieci i settori coinvolti: pulizia professionale, igiene e sanificazione ambientale, sicurezza, facility management, disinfestazione, lavanderia, servizi, sollevamento, car wash, logistica. Le candidature si chiudono il 4 aprile e ogni azienda può candidare fino a un massimo di 3 prodotti attraverso il modulo di iscrizione presente sul sito della manifestazione nella sezione dedicata. Tutte le proposte saranno valutate da una giuria di esperti internazionali, che decreterà cinque finalisti.

Un ricco programma di convegni Issa Pulire 2025 sarà anche un’importante piattaforma di networking e formazione, con un programma ricco di conferenze e workshop ospitati presso l’ISSA PULIRE LAB. Tra i temi trattati, vi saranno sostenibilità, digitalizzazione e automazione nei servizi di pulizia, le nuove sfide del mercato, gli aspetti legati al codice degli appalti e al suo correttivo, le best practice del settore. Attenzione particolare sarà rivolta alla dignità del lavoro e alla percezione del settore, con diversi focus sui rischi in ambienti sensibili quali strutture sanitarie e ristorative.

La presenza istituzionale e la collaborazione con le associazioni di categoria La fiera si propone come luogo di eccellenza per il confronto con le istituzioni, invitate alla cerimonia di apertura prevista per la mattina del 27 maggio. Continua inoltre la proficua collaborazione con le associazioni di categoria, le più importanti delle quali hanno concesso il loro patrocinio all’evento e saranno presenti alla manifestazione, chi con uno spazio espositivo e con collettive importanti, chi con desk espositivi. Diversi i convegni e gli appuntamenti di riflessione che le associazioni stesse offriranno all’interno di ISSA PULIRE LAB, a dimostrazione della centralità di questo appuntamento non solo per le novità di mercato, ma per un confronto sulle prospettive future dell’intero settore.

Una fiera in crescita costante Nel 2023, il numero di visitatori è più che raddoppiato rispetto all’edizione 2021, superando le 20.000 presenze, con una forte crescita della partecipazione internazionale, che ha raggiunto il 33,45% del totale, grazie anche al trasferimento nel quartiere fieristico milanese. Per il 2025, si prevede un’ulteriore espansione sia dell’offerta espositiva che dei visitatori, con una forte presenza di delegazioni estere. L’ingresso alla fiera sarà gratuito, ma riservato esclusivamente ai professionisti del settore, previa registrazione sul sito ufficiale dell’evento. Si prevede una grande partecipazione di operatori che acquistano, rivendono o utilizzano prodotti e tecnologie di marche leader nel campo della pulizia e sanificazione.

Per maggiori informazioni e per registrarsi, è possibile visitare il sito ufficiale dell’evento:

www.issapulire.com