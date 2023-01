Issa pulire 2023 sbarca a Milano

Issa Pulire 2023, la 26esima della fiera di riferimento del cleaning professionale, entrerà negli annali. La manifestazione si trasferisce nel polo di Rho Fieramilano e fa il cambio di passo verso una dimensione davvero mondiale. L’industria italiana del pulito, da anni leader internazionale, conquista un palcoscenico di grande prestigio.

“Anno dispari, anno di Pulire”, nel settore lo sanno tutti fin dagli anni Ottanta del secolo scorso. Ma stavolta il carico di novità è talmente grande e importante da rendere impossibile fare paragoni con qualsivoglia delle edizioni precedenti.



Si riparte da Milano!

Iniziamo dalla location: la fiera si svolgerà dal 9 all’11 maggio a Milano (i biglietti sono acquistabili da metà gennaio), e non più a Verona. Un cambio di passo che -a dire il vero- era nell’aria già da un po’, pienamente condiviso dagli esperti, dalla stampa, dai media e dagli osservatori del settore che ne hanno fin da subito riconosciuto l’alto valore e le opportunità anche in termini di internazionalizzazione e di riposizionamento della manifestazione all’interno del network delle principali fiere mondiali.



Una metropoli europea

Milano, non siamo certo noi a scoprirlo, dispone di collegamenti ferroviari ad alta velocità con tutta l’Italia e con l’Europa, oltre che di tre aeroporti internazionali: Malpensa, Linate e Orio Al Serio, capaci di portare un importante flusso di visitatori internazionali al polo fieristico di Milano Rho, un centro all’avanguardia a Nord Ovest della metropoli comparabile a quello dei più importanti quartieri fieristici del mondo. Tutto ciò sostenuto anche da una efficiente connettività del territorio assicurata da un’ottima rete di collegamenti autostradali.



Attesi visitatori da Usa, Cina e resto del mondo: la forza di Issa

E c’è di più: in virtù della rete di contatti Issa, si attendono visitatori in aumento soprattutto da Usa e Cina, anche perché il colosso Informa garantisce un’internazionalità della comunicazione su vastissima scala. MicoDMC, agenzia ufficiale per le principali manifestazioni in città, si occuperà dell’ospitalità con pacchetti ad hoc per espositori, partecipanti e gruppi. A proposito di aziende espositrici: l’edizione vedrà il ritorno di molti nomi assenti nelle edizioni precedenti: una circostanza di buon auspicio che conferma il rinsaldarsi di “antichi legami”.



Fiera Milano garantisce l’innovazione

A ciò si deve aggiungere naturalmente l’importanza della partnership con Fiera Milano, interlocutore di grande affidabilità capace di ascoltare, guidare e garantire servizi fortemente innovativi, moderni e personalizzabili per dare massima visibilità agli espositori. Ne costituisce una conferma tangibile la contemporaneità di svolgimento di Issa Pulire e Tuttofood, con l’auspicio, a cui si sta già lavorando, che possano scaturirne interessanti sinergie.



Un’industria leader nel mondo

L’industria italiana del cleaning è a tutti gli effetti un’eccellenza nostrana: non a caso siamo da anni leader mondiali nella produzione di macchine, prodotti e attrezzature per l’industria del pulito. La volontà è dunque quella di lavorare insieme a tutta la filiera, e accanto ad un ente fieristico di grande prestigio, per realizzare un grande evento.



Un settore da primato

Ma diamo qualche numero: le imprese italiane che operano nei comparti della pulizia industriale e della sanificazione sono oltre 24mila, garantiscono l’impiego a oltre 500mila lavoratori e producono un fatturato che supera i 16 miliardi di euro, pari a circa l’1% del Pil italiano. Il valore della produzione di macchine, prodotti chimici, attrezzature, carta e altri prodotti di consumo ha sfondato il “tetto” dei 3,5 miliardi.



Tre giorni ad alta intensità

Un settore di enorme valore (non solo economico, ma anche sociale) che ora può contare su un palcoscenico internazionale capace di garantire i più qualificati contatti commerciali soprattutto con i buyer che arrivano dall’estero. Saranno tre giornate ad alta intensità, in cui gli espositori avranno a loro disposizione un’enorme platea di visitatori, e i partecipanti avranno la possibilità di creare nuovi legami commerciali e di incontrarsi e confrontarsi con i colleghi da tutto il mondo.



Confermati Innovazione e Theatre

Anche se è ancora presto per svelare il programma definitivo, qualcosa si può già anticipare: innanzitutto la conferma del Premio Innovazione (e come avrebbe potuto essere altrimenti?), che sarà ancora più ricco e combattuto, e proietterà partecipanti e vincitori nell’Olimpo dei produttori innovativi di tutto il mondo. Una gradita conferma sarà anche quella di uno spazio “Theatre”, aperto agli espositori per workshop ma anche agli esterni. Sarà strutturato in tre zone per consentire l’organizzazione di più eventi in contemporanea, e -proprio nell’ottica della sinergia cui si faceva cenno sopra, ospiterà fra l’altro workshop organizzati con Tuttofood.



Un hackathon a tema “esg”

Fra le novità verrà organizzato un hackathon, maratona di hacker professionisti che dovranno risolvere una problematica inerente al settore “esg”, acronimo che sta per “environmental social governance”. Più nel dettaglio, verranno coinvolti studenti universitari divisi in gruppi e dopo la presentazione dei progetti una giuria internazionale premierà i vincitori. Come sponsor saranno coinvolte aziende del settore.



Torna anche Disinfestando

E se ciò non bastasse, insieme a Issa Pulire torna anche la kermesse partner Disinfestando, che continua a crescere ed è sempre più un punto di riferimento per il pest control nazionale ed europeo. La collaborazione con Issa Pulire consentirà di dare vita ad un evento di grande potenzialità commerciale, rivolta ad una domanda valutabile in oltre 20mila utenti e possibili consumatori. Inoltre, ci sarà l’affiancamento dell’associazione AIDPI, a supporto nell’organizzazione di tavole rotonde e conferenze, con un ventaglio di tematiche di ampio interesse per tutti gli operatori dell’igiene ambientale.

Intanto, sempre a proposito di settori paralleli, si lavora per coinvolgere anche lavanderia e industria. Gli elementi per un’edizione indimenticabile ci sono tutti. E le aspettative non saranno tradite.

https://www.issapulire.com/it/