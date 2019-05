Isabel Yglesias nuovo Direttore generale: il new deal di EFCI parla spagnolo (ma anche italiano…)

(Tratto da GSA n.5, maggio 2019)

Grande competenza ed entusiasmo: proprio le doti che ci vogliono per portare un vento nuovo in EFCI, la federazione delle imprese di pulizia e facility che, al giro di boa dei 30 anni, sta intraprendendo un vero e proprio nuovo corso. A partire dalla giovane Dg Isabel Yglesias, spagnola, avvocato specializzato nel diritto comunitario e in antitrust.

